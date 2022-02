'El hormiguero' abrió las puertas de su plató al diseñador Lorenzo Caprile, quien presentó su exposición "Tras el telón". Sin embargo, el momento estrella de la noche no lo protagonizo él, sino el espectador que se ganó la tarjeta del programa con 3000 euros. El interlocutor no creyó que fuese verdad hasta, prácticamente, el final de la llamada.

Pablo Motos y El Monaguillo, en 'El hormiguero'

El Monaguillo irrumpía en plató para hacer su tradicional ritual como gurú de la sección. Cuando el espectador descolgó el teléfono, el humorista pronunció las palabras mágicas: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". Tras unos primeros segundos que vaticinaban el surrealismo que acontecería después, el interlocutor contestó adecuadamente. El plató se inundaba de confeti y, mientras todos celebraban, el espectador parecía no creérselo y colgó.

Pablo Motos y El Monaguillo volvieron a llamar, pero en esta ocasión, también intervinieron otros de los colaboradores para que el hombre confiara en lo que estaba ocurriendo. "¿Me lo vais a ingresar ya? Porque voy justo de pasta", bromeaba. "¿Te lo crees o no te lo crees?", preguntaba el presentador. El interlocutor reconoció que no y, animado por las hormigas, Motos mostró su incredulidad: "¡Es que me están dando unas ganas de quitárselo!", decía.

Finalmente, el ganador explicó lo que estaba ocurriendo: "Es que estamos fuera. No estamos en España, estamos en Miami", decía. Las caras de los presentes en plató lo decían todo después de escuchar que acababan de llegar "hace diez minutos": "Nos acabamos de bajar del avión". "Bueno, acabas de llegar a Miami con 3000 euros", concluía Motos.

Caprile se mojó sobre los estilismos de las Campanadas

Caprile acompaña a Anne Igartiburu en sus estilismos de la noche del 31 de diciembre desde el año 2009. El diseñador se pronunció sobre los looks de Cristina Pedroche cada Nochevieja. "Que Pedroche y Josie hagan las gamberradas que hacen todos los fines de año es lógico", y añadió que se "quita el sombrero". "Lo extraño sería que Anne y yo, que ya tenemos otra edad, y es Televisión Española, nos pusiéramos a hacer ese tipo de gamberradas. Me resultaría chocante", reconoció.