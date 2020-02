'El tercer día', con Jude Law y Naomie Harris, se estrena el 12 de mayo en HBO España

La tercera temporada de 'Westworld' todavía no se ha estrenado, pero HBO ya está contemplando cómo llenar el vacío que nos quedará cuando llegue a su fin. Al lanzamiento de 'The Undoing', que reunirá al creador de 'Big Little Lies' con Nicole Kidman en algún momento de mayo, se une ahora el de 'El tercer día', otra miniserie creada por un autor de renombre y con una estrella consolidada de la cadena de pago.

Jude Law en 'El tercer día'

El estreno de 'El tercer día' tendrá lugar el 12 de mayo en HBO España. En ese momento podremos ver el arranque de "Verano", el primero de los dos bloques que estructuran la serie, cada uno de tres episodios. El protagonista de este enigmático relato es Sam (Jude Law), que acude a una isla de la costa británica donde colisiona con unos habitantes obsesionados con preservar sus tradiciones.

Después llegará "Invierno", que narra la historia de Helen (Naomie Harris), que también llega a la isla en busca de respuestas, y acaba sumida en una vorágine para decidir su destino. Ambos bloques han sido guionizados por Dennis Kelly, creador de 'Utopía', con la colaboración de Kit de Waal y Dean O'Loughlin en el segundo, mientras que Marc Munden ('National Treasure') y Philippa Lowthorpe ('The Crown') han dirigido "Verano" e "Invierno" respectivamente.

Interludio inmersivo

Entre ambos segmentos, tendrá lugar un evento inmersivo en Reino Unido organizado por la compañía teatral Punchdrunk, que permitirá al público formar parte del misterioso universo de la serie, como detalla Deadline. En el reparto de 'El tercer día' nos encontramos con otras caras conocidas de HBO, como Emily Watson ('Chernobyl'), Katherine Waterston ('Boardwalk Empire') y Paddy Considine ('El visitante').