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'El tiempo justo' presenta a su nueva colaboradora, muy ligada a la familia Pantoja

El programa de Joaquín Prat reforzará su plantel de colaboradores y colaboradoras con este nuevo fichaje.

'El tiempo justo' presenta a su nueva colaboradora, muy ligada a la familia Pantoja
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 7 Abril 2026 12:40 (hace 3 horas)

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El tiempo justo

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'El tiempo justo' tiene nueva colaboradora. Tras la marcha de Alejandra Rubio, el programa de Joaquín Prat tratará de plantar cara a la competencia con un nuevo fichaje que está en el centro del candelero mediático. Irene Rosales se sentará el martes 7 de abril en el plató del programa vespertino para responder a todas las cuestiones respecto a la reciente separación de su exmarido, Kiko Rivera.

La exnuera de Isabel Pantoja ocupará una de las sillas del espacio justo después de la entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!'. El hijo de la tonadillera puso de vuelta y media a su expareja con reproches económicos e incluso sentimentales, dando a entender que la sevillana habría comenzado su actual relación con su pareja Guillermo cuando aún no se habían separado.

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Irene Rosales es la nueva colaboradora de 'El tiempo justo'

La reacción de los colaboradores

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Los colaboradores de 'El tiempo justo' reaccionaron de inmediato tras el anuncio, que se produjo el lunes 6 de abril. "Tenerla mañana yo creo que es el mejor momento para que responda", dijo Antonio Rossi. Otra de las colaboradoras que no tardaron en hablar fue Leticia Requejo, que calificó la llegada de Irene Rosales como "el mejor fichaje de este programa".

La llegada de Irene Rosales al programa de las tardes coincide con una de las grandes tramas en las que la sevillana ha estado involucrada. "Yo creo que es un lujo tener en esta cadena a los dos protagonistas de la separación más mediática del último año", aseguró Sandra Aladro. Joaquín Prat recogió el testigo y recordó: "Pero es que tenemos a Irene y a Jessica Bueno".

Kiko Rivera dio en &amp;#39;¡De viernes!&amp;#39; una entrevista hablando de su separación con Irene Rosales
Kiko Rivera dio en '¡De viernes!' una entrevista hablando de su separación con Irene Rosales

Con la llegada de la nueva colaboradora, 'El tiempo justo' cumple con el requisito de contar con un personaje cercano a la familia Pantoja que pueda comentar de forma directa los escándalos que surgen sobre la tonadillera y compañía. Además, el programa de Joaquín Prat buscará mejorar sus discretos datos de audiencia para acercarse a rivales como 'Sueños de libertad' o 'Directo al grano'.

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