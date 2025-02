Por Beatriz Prieto | |

El martes 25 de febrero, nacía en el basto seno del mundo de la televisión española La Osa Producciones Audiovisuales, una nueva productora nacida de Fabricantes Studio como ruptura total con su pasado con Mediaset. Una nueva etapa que se anunció en directo en 'Ni que fuéramos Shhh', donde María Patiño fue la encargada de leer una carta de sus responsables, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, lo que acabó desatando el llanto de la propia presentadora y de alguno de sus compañeros.

Arropada por sus compañeros Kiko Matamoros a los vecinos del pisito "por soportar el ruido emocional de esta familia", a los medios de comunicación "por seguir alumbrando nuestro camino", al igual que a Ten "por apostar por nosotros y dejarnos vuestra pista de despegue para aprender a volar de nuevo". "Y prepárate, Ten, porque para ti también llegan emociones fuertes.. A todos, a todas: bienvenidos a La Osa Producciones Audiovisuales", remató la presentadora, sin poder contener el llanto.

En medio de las muestras de cariño, Patiño tomó la palabra y mencionó el hecho de tanto Madrid como Cornejo "podían haberse dedicado a vivir la vida": "Me mandaron un mensaje un día, que supongo que a vosotros también, que decía: 'Os prometo que no os vamos a abandonar'. Y se metieron a trabajar hasta tarde con todos los que están ahí y la verdad que gracias, porque solos no sé si hubiésemos podido". "Me gustaría felicitar a Óscar y Adrián y, en esa felicitación, incorporarnos a todos", declaró por su parte Matamoros, quien aseguró que "toda la vida se lo vamos a agradecer, porque en nuestro peor momento, ellos han sido nuestra tabla de salvación", después de destacar "el esfuerzo, la vocación y el empeño que ellos han tenido y han demostrado, por esta industria, por el espectáculo".

"No han conseguido callarnos"

Esteban se sumó también a dicho agradecimiento: "Se nos cerraron muchísimas puertas, pero ellos salieron por la puerta grande, dando lo que les correspondía a ciento y pico personas. Gente tuvo que buscar trabajo, otros tuvimos que esperar". "Lo hemos pasado mal, a mí me llegaron a llamar una vez hasta despojo. Y ahora tengo que decir: los despojos vuelven. Y lo hacemos más fuertes que nunca", añadió la colaboradora, quien tampoco pudo contener las lágrimas. Más afectada se mostro Lozano al recordar, sin dejar de llorar, cómo se llamaban cada tarde tras ser expulsados de Mediaset e "intentábamos apoyarnos, pensábamos que nos llamarían".

"No nos soltaron de la mano, pero me encantó el equipo, pasar de decir que no puedo con esto y que ahora esto vaya creciendo. Me alegro muchísimo por el equipo, por Adrián y por Óscar, que lo han dado todo, que para mí son unos genios de la televisión", añadió la colaboradora, tras asegurar que "no olvidaré nunca la reunión" que tuvieron por el nacimiento de 'Ni que fuéramos Shhh'. "Durante mucho tiempo nos han querido callar, han querido que estuviéramos fuera de un sector y no lo han conseguido, porque tenemos a dos salvadores que no solo han confiado en su talento, que eso es obvio, sino también en el nuestro", manifestó por su parte Hernández, igual de agradecido.

"Toda mi vida agradeceré esta oportunidad"

En cuanto a Riesco, la colaboradora confesó estar "muy emocionada también, porque mi situación fue diferente a la vuestra". "El destierro también me hizo formar parte de esta familia que tenéis, de la que ya me siento parte. Toda mi vida agradeceré a Óscar y Adrián la segunda oportunidad que me dieron y haber sacado la mejor versión de mí", reconoció la madrileña, quien había llegado a creer "que nunca más iba a hacer lo que más amaba". Cerrando la ronda, De Hoyos recordó que "muchos de nosotros nos vinimos aquí sin saber qué iba a pasar": "Consideramos que teníamos que estar aquí, apoyando a una productora en la que creemos y me alegra muchísimo que este cambio".