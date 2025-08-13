La escena del crimen de AXN

Por Alejandro Rodera |

El público seriéfilo tiene cada vez más ventanas a las que asomarse para disfrutar de todo tipo de contenidos de manera inmediata, pero

Esas tres letras indisociables, ensambladas por Sony Pictures Entertainment, aterrizaron en España el 5 de noviembre de 1998 tras haber pasado tan solo por Asia. Por aquel entonces, se ponía a disposición de los 600.000 abonados de Canal Satélite Digital, donde se afincó en el dial 25 para brindar series como 'Matrimonio con hijos' o 'Los ángeles de Charlie', además de películas, documentales y deportes de riesgo. Cinco años después, ya estaba integrada en 2,5 millones de codificadores y se encargaba de fletar algunas de las ficciones más llamativas del momento.

Ahí empezaba a escribirse la historia de AXN en nuestro país. Una historia necesaria para comprender tanto el pasado de la televisión de pago como el presente, ya que a día de hoy esas siglas preservan su lustre y siguen expandiéndose sobre los grandes hitos logrados durante el último cuarto de siglo.

'The Good Doctor' ha sido uno de los grandes emblemas de AXN

La ciudad del pecado

La reputación de AXN se ha labrado principalmente a partir de los dramas criminales, cuyo formato procedimental ha ayudado a captar al público por dos vías: los casos autoconclusivos, que se resuelven episodio tras episodio, son el chute de dopamina que nos mantiene al filo del sofá, mientras que la evolución de los personajes a lo largo de las temporadas hace las veces de tejido conjuntivo, de sostén de un lúgubre edificio al que nos mudamos unas cuantas horas cada semana junto a sus residentes habituales.

Y si pensamos en el género policiaco hay otras tres letras grabadas a fuego en nuestra memoria: 'CSI' ('Crime Scene Investigation' o, como se bautizó en España, 'CSI: Las Vegas'). La mítica cabecera al ritmo del 'Who Are You' de The Who sonó por primera vez en nuestro país en septiembre de 2001, cuando AXN apostó por una de las mayores revelaciones de la televisión estadounidense. Aquella inversión se rentabilizó con creces, sobre todo después de que Telecinco llevara a Grissom y compañía al prime time generalista en el verano de 2002. Desde esa nueva platea, 'CSI' se convirtió en la serie extranjera más vista en la televisión española, llegando a superar los 6 millones de espectadores y alcanzando cotas estratosféricas del 35% de cuota de pantalla.

AXN aprovechó ese empujón y, como primera ventana de la producción de CBS, cató las mieles de un éxito que no tardaría en diversificarse con spin-offs como 'CSI: Miami' y 'CSI: Nueva York', que también lograron calar entre el público y se vieron primero a través de la cadena de pago en 2003 y 2005, respectivamente.

'CSI: Las Vegas' hizo historia dentro y fuera de la programación de AXN

En paralelo, el proyecto matriz avanzaba como una auténtica apisonadora. De hecho, lejos de agotar su encanto, en su quinta temporada seguía en pleno apogeo, como demostró su trepidante doble cierre, titulado 'Peligro sepulcral', que logró mantenernos en vilo bajo la dirección de un Quentin Tarantino en estado de gracia.

El impacto se extendió a lo largo de quince temporadas, pero, incluso un año después de ese inevitable final, 'CSI' fue reconocida en 2016 por sexta ocasión como la serie más vista del mundo en el Festival de Televisión de Monte Carlo. A lo largo de esa década y media, su repercusión generó un hambre insaciable de ficciones criminales, y otras propuestas salieron a la palestra para satisfacer ese deseo del público. Como no podía ser de otra manera, AXN actuó con rapidez y adquirió alumnas tan aventajadas como 'Navy. Investigación criminal' o 'Mentes criminales', que a día de hoy siguen siendo fundamentales en la programación del dial de pago.

'Castle' se mantiene vigente en AXN casi una década después de su cierre

Una fiebre inagotable

El huracán de 'CSI' no solo fue clave dentro de su género, sino también a la hora de fomentar el consumo de ficción extranjera en España. Su cálida acogida abrió la puerta de AXN a títulos más arriesgados, como 'The Shield' o 'Alias', que, a su vez, ayudaron a sentar los cimientos de una comunidad seriéfila que, poco a poco, demandaría un trayecto transatlántico más ágil.

El 3 de diciembre de 2007 esas plegarias fueron respondidas con el pionero estreno subtitulado de 'Gossip Girl', que se producía escasas semanas después de su debut estadounidense. Con este método, que buscaba combatir la galopante piratería, se aproximaba una meta que hasta entonces parecía una quimera: la simultaneidad. El siguiente hito en ese sentido llegó de la mano de 'FlashForward', una de las series que más expectación han generado en el presente siglo.

Llamada a ser la sucesora de 'Perdidos', la malograda obra protagonizada por Joseph Fiennes arrancó su andadura en ABC el 24 de septiembre de 2009 y tan solo once días después, el 5 de octubre, AXN la desplegó en su parrilla y con ella cosechó el mejor estreno de una serie en su historia. Lo mismo sucedió en Cuatro, adonde llegó el 6 de octubre encajada entre 'El hormiguero' y, precisamente, la quinta temporada de 'Perdidos'.

Al mismo tiempo, AXN preparaba su periplo en la TDT de pago, que se extendería entre mayo de 2010 y abril de 2014. En ese intervalo, fuimos testigos de la consolidación de otra producción perenne, 'Castle', y del estreno de la primera serie original del canal: 'Hannibal'. Más adelante, llegarían contenidos tan memorables como 'The Good Doctor' o 'Absentia' y, además, se abriría el abanico para brindar títulos internacionales como 'Candice Renoir', 'El puente' o 'La caza' y completar así una oferta que, tras un cuarto de siglo, todavía nos tiene enganchados.

