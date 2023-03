Por Alejandro Rodera |

Disney+ acaba de estrenar una de las películas más aclamadas del año pasado, "Almas en pena de Inisherin", y ya se encuentra en el ecuador de la tercera temporada de 'The Mandalorian', que seguirá siendo el contenido más potente de la plataforma en abril. Aun así, el hogar de Marvel y 'Star Wars' no dejará de lanzar contenidos ajenos a sus grandes franquicias, que servirán para seguir ampliando el catálogo con títulos europeos y estadounidenses, con algún que otro éxito pionero en el circuito de festivales.

Esos laureles los porta 'Las buenas madres', una coproducción a caballo entre Reino Unido e Italia que se sumerge en el seno de la 'Ndrangheta, una de las familias criminales más peligrosas del mundo. Inspirada en el libro de Alex Perry, esta adaptación se alzó hace pocas semanas con el primer premio Berlinale Series en el Festival de Berlín. Desde el viejo continente también llega 'Tú también lo harías', un thriller español encabezado por Ana Polvorosa en el que varios testigos de un crimen hacen un pacto de silencio.

'Cómo conocí a tu padre'

Además, podremos disfrutar de otro contenido patrio, el especial 'Amén. Francisco responde', dirigido por Jordi Évole y Ma?rius Sa?nchez, que han filmado el encuentro entre el papa y varios jóvenes de diferentes edades y procedencias. Mientras tanto, Hulu aportará la segunda temporada de 'Cómo conocí a tu padre', la policiaca 'Will Trent' y 'Tiny Beautiful Things', de la creadora de 'Little Fires Everywhere'. Por último, cabe destacar el debut de 'Peter Pan & Wendy', la nueva versión cinematográfica de todo un clásico.

Estrenos de series

- 'Las buenas madres' (Estreno - 5/4)

- 'Will Trent' (Estreno - 5/4)

- 'Tiny Beautiful Things' (Estreno - 7/4)

- 'Rennervations' (Estreno - 12/4)

- 'Cómo conocí a tu padre' (Temporada 2A - 19/4)

- 'Un chapuzas en casa' (Temporadas 1-8 - 19/4)

- 'El secreto de los elefantes' (Estreno - 22/4)

- 'Tú también lo harías' (Estreno - 26/4)

- 'Sam Meffire: Caída de un símbolo sajón' (Estreno - 26/4)

Estrenos de películas y especiales

- 'Amén. Francisco responde' (5/4)

- 'Peter Pan & Wendy' (28/4)