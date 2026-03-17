FDF cambió su programación con un maratón de 'LQSA' para homenajear a Gemma Cuervo

Por Adrián López Carcelén |

El mundo de la cultura y las artes está de luto tras la muerte de Gemma Cuervo el pasado sábado 14 de marzo. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño dirigidos hacia una actriz que es ya historia de España. Su último gran trabajo en televisión fue en 'La que se avecina', donde Cuervo interpretó a Maria Teresa Valverde hasta la cuarta temporada en 2010.

RTVE fue la primera cadena que anunció un cambio en su programación para rendir homenaje a Gemma Cuervo. La corporación pública emitió el domingo 15 de marzo en La 1 la entrega de 'Lazos de sangre' dedicada a la familia Guillén Cuervo. Además, por la noche La 2 programó la entrega de 'Imprescindibles' dedicada a la actriz.

Gemma Cuervo interpretó a Mari Tere en 'La que se avecina'

El homenaje de FDF a Gemma Cuervo

Como ya ocurrió con la muerte de Mariví Bilbao y Emma Penella, FDF reestructuró su programación del lunes 16 de marzo para despedirse de Gemma Cuervo. La cadena de Mediaset España emitió desde las 12:45h un maratón de 'La que se avecina' con capítulos donde la actriz tenía un protagonismo especial.

Gemma Cuervo formó parte de las 'supernenas' en 'Aquí no hay quien viva'

Además, FDF ha querido ir más allá y ha emitido durante todo el día sus contenidos con una mosca especial situada en la parte superior de la pantalla. La cadena ha sobreimpresionado la cara de Gemma Cuervo acompañada de un texto en el que se podía leer: "".

Con la muerte de la actriz, ya no queda ninguna de las 'supernenas' con vida. El icónico trío formado por Mariví Bilbao, Emma Penella y Gemma Cuervo compartieron numerosas escenas y dieron grandes momentos en 'Aquí no hay quien viva'. Además, siguieron compartiendo algunos planos en 'La que se avecina' con los papeles de Izaskun, doña Charo y Mari Tere.