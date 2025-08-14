FDF recorta 'La que se avecina: Portugal' tan solo una semana después de su estreno

Por Julia Almazán Romero |

FDF ha decididoapenas siete días después de su llegada al canal español. Si en su estreno el viernes 8 de agosto se ofrecieron tres episodios consecutivos en horario prime time,a dos capítulos esa noche.

El cambio se produce después de un debut que, aunque lideró su franja en el ámbito de los canales temáticos, no logró situarse como lo más visto del día. La primera entrega congregó a 330.000 espectadores con un 4,3% de cuota, el segundo cedió a un 4,1% y el tercero subió hasta el 4,6%. Pese a estas cifras, la telenovela turca 'Emanet' se llevó el liderazgo de la jornada en TDT.

'La que se avecina: Portugal' no logra convertirse en lo más visto del día en su estreno

En redes sociales, el arranque del remake luso de la comedia de los hermanos Caballero generó un aluvión de críticas. Entre las quejas más repetidas se encuentra el doblaje y la adaptación del guion. "Vaya copia barata es 'LQSA: Portugal'" o "Me está jodiendo que me hayan quitado 'La que se avecina' para poner la mierda esta" son solo algunas de las opiniones que circularon tras su estreno.

También hubo comentarios dirigidos al reparto y la reinterpretación de personajes: "¿Por qué cogieron para hacer de Berta a una que se parece a Lola y para hacer de Lola a una que se parece a Berta?" o "¿Por qué han mezclado a Maxi y Koke?", así reflejaron el desconcierto de algunos espectadores ante las elecciones de casting.

FDF sigue apostando por el remake portugués, pero dosificando los capítulos

El hueco que deja en la parrilla y la estrategia de FDF

La reducción a dos episodios diarios permitirá a FDF reorganizar su prime time y dar de nuevo más presencia a las reposiciones de la versión original, que siguen funcionando como uno de sus contenidos más sólidos. La cadena mantiene así la apuesta por el remake, pero moderando su exposición, posiblemente para dosificar capítulos y evaluar la evolución de su audiencia en las próximas semanas.