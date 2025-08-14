FormulaTV
Conectar
Especial 'El test' lidera en Antena 3 pese al acercamiento del cine de Telecinco

CAMBIO EN PARRILLA

FDF recorta 'La que se avecina: Portugal' tan solo una semana después de su estreno

La cadena cambia su estrategia y pasa de tres a dos episodios seguidos del remake portugués.

FDF recorta 'La que se avecina: Portugal' tan solo una semana después de su estreno
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Jueves 14 Agosto 2025 11:39 (hace 6 horas)

Serie relacionada

La que se avecina: Portugal

La que se avecina: Portugal

Vizinhos para sempre

2025 - Act

Portugal 2 temporadas 20 capítulos

Comedia

5,5

Popularidad: #35 de 3.642 Ranking La que se avecina: Portugal

Vídeos FormulaTV
FDF ha decidido ajustar la programación de 'La que se avecina: Portugal' apenas siete días después de su llegada al canal español. Si en su estreno el viernes 8 de agosto se ofrecieron tres episodios consecutivos en horario prime time, a partir de este viernes la cadena recortará la emisión a dos capítulos esa noche.

El cambio se produce después de un debut que, aunque lideró su franja en el ámbito de los canales temáticos, no logró situarse como lo más visto del día. La primera entrega congregó a 330.000 espectadores con un 4,3% de cuota, el segundo cedió a un 4,1% y el tercero subió hasta el 4,6%. Pese a estas cifras, la telenovela turca 'Emanet' se llevó el liderazgo de la jornada en TDT.

&amp;#39;La que se avecina: Portugal&amp;#39; no logra convertirse en lo más visto del día en su estreno

'La que se avecina: Portugal' no logra convertirse en lo más visto del día en su estreno

En redes sociales, el arranque del remake luso de la comedia de los hermanos Caballero generó un aluvión de críticas. Entre las quejas más repetidas se encuentra el doblaje y la adaptación del guion. "Vaya copia barata es 'LQSA: Portugal'" o "Me está jodiendo que me hayan quitado 'La que se avecina' para poner la mierda esta" son solo algunas de las opiniones que circularon tras su estreno.

También hubo comentarios dirigidos al reparto y la reinterpretación de personajes: "¿Por qué cogieron para hacer de Berta a una que se parece a Lola y para hacer de Lola a una que se parece a Berta?" o "¿Por qué han mezclado a Maxi y Koke?", así reflejaron el desconcierto de algunos espectadores ante las elecciones de casting.

FDF sigue apostando por el remake portugués, pero dosificando los capítulos

FDF sigue apostando por el remake portugués, pero dosificando los capítulos

El hueco que deja en la parrilla y la estrategia de FDF

La reducción a dos episodios diarios permitirá a FDF reorganizar su prime time y dar de nuevo más presencia a las reposiciones de la versión original, que siguen funcionando como uno de sus contenidos más sólidos. La cadena mantiene así la apuesta por el remake, pero moderando su exposición, posiblemente para dosificar capítulos y evaluar la evolución de su audiencia en las próximas semanas.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas