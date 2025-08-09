FormulaTV
DURAS CRÍTICAS

'La que se avecina: Portugal' decepciona por completo a la audiencia: "No aguanto 5 minutos viéndola"

El 8 de agosto FDF emitió la primera entrega del remake portugués de la serie de los hermanos Caballero.

'La que se avecina: Portugal' decepciona por completo a la audiencia: "No aguanto 5 minutos viéndola"
©FDF
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 9 Agosto 2025 11:13 (hace 55 minutos)

'La que se avecina: Portugal' ha hecho su estreno en las noches de FDF. La cadena dedica gran parte de su programación a emitir reposiciones de 'Aída' o 'La que se avecina', que ahora combinará con las entregas del remake portugués. Sin embargo, esta primera emisión no ha estado alejada de las críticas.

'La que se avecina' es una de las series españolas más exitosas de todos los tiempos, por lo que la expectación con el remake era bastante grande. Sin embargo, las reacciones de los espectadores no fueron las deseadas por el grupo de comunicación, ya que lejos de ser críticas positivas, fueron mayoritariamente negativas.

Pedro, Sofía y Edgar de &#39;La que se avecina: Portugal&#39;

Pedro, Sofía y Edgar de 'La que se avecina: Portugal'

Las redes sociales se han llenado de comentarios dando su opinión sobre estos primeros capítulos. Las críticas van dirigidas sobre todo hacia el doblaje y el guion. "Vaya copia barata es 'LQSA: Portugal'" o 'Me está jodiendo que me hayan quitado 'La que se avecina' para poner la mierda esta de 'La que se avecina: Portugal'". De esta forma, algunos espectadores dejaban claro que preferirían ver las reposiciones antes que la versión portuguesa.

Además, otra de las críticas también van enfocadas respecto a la elección de los actores que, según el criterio de algunos usuarios, no encajaría mucho con la versión original. "¿Por qué cogieron para hacer de Berta a una que se parece a Lola y para hacer de Lola a una que se parece a Berta?" o "¿Por qué cojones han mezclado a Maxi y Koke? ¿Y qué es esta Cristina siendo guapa?".

Jorge y Gisela de &#39;La que se avecina: Portugal&#39;

Jorge y Gisela de 'La que se avecina: Portugal'

Audiencias de 'La que se avecina: Portugal' en su estreno

A pesar de las críticas a 'La que se avecina: Portugal' en su debut, es cierto que las audiencias han sido muy favorables. Tal y como decía un usuario en redes: "Como dice Fermín Trujillo: tan pero tan pero tan malo que igual funciona". El remake portugés de la serie de los hermanos Caballero ha logrado liderar su franja en el ámbito de las temáticas con un 4,6% como máximo en la emisión de su tercer capítulo.

