Por Sandra Alcaide Barrón |

. La cadena dedica gran parte de su programación a emitir reposiciones de ' Aída ' o ' La que se avecina ', que ahora combinará. Sin embargo, esta primera emisión no ha estado alejada de las críticas.

'La que se avecina' es una de las series españolas más exitosas de todos los tiempos, por lo que la expectación con el remake era bastante grande. Sin embargo, las reacciones de los espectadores no fueron las deseadas por el grupo de comunicación, ya que lejos de ser críticas positivas, fueron mayoritariamente negativas.

Pedro, Sofía y Edgar de 'La que se avecina: Portugal'

Las redes sociales se han llenado de comentarios dando su opinión sobre estos primeros capítulos. Las críticas van dirigidas sobre todo hacia el doblaje y el guion. "Vaya copia barata es 'LQSA: Portugal'" o 'Me está jodiendo que me hayan quitado 'La que se avecina' para poner la mierda esta de 'La que se avecina: Portugal'". De esta forma, algunos espectadores dejaban claro que preferirían ver las reposiciones antes que la versión portuguesa.

2 minutos de ver #LQSAPortugal (La que se Avecina Portugal). Conclusión: Portugal se merece una invasión por perpetrar semejante mierda — Marco G. (@marxgav_) August 8, 2025

Lo de que en la que se avecina Portugal los actores no se parezcan en nada a los originales ,lo de que cambian algunos nombres y el doblaje que parece hecho con IA que es??#LQSAPortugal — ABMA???? (@ABMA_ib) August 8, 2025

#LQSAPortugal no aguanto 5 minutos viéndola, me quedo con la versión española pero de lejos pic.twitter.com/Xqu3cuTXnd — nahuel (@ernahuee) August 8, 2025

Vaya copia barata es #LQSAPortugal

Menuda mierda, guión copiado y listo. Es que es descarado — Antonio J López (@AntonioJLpez4) August 8, 2025

Apuntes del primer capitulo: los Cuqui se llaman 'Cari' y tienen 2 hijos en vez de 3.

Falta Coque.

Acortan las escenas y quien se la vea por 1ª vez no tendrá contexto de muchas cosas...

Un putisimo desastre. No la veais. #LQSAportugal — pixa pucelana (@ItsMeAntho95) August 8, 2025

Además, otra de las críticas también van enfocadas respecto a la elección de los actores que, según el criterio de algunos usuarios, no encajaría mucho con la versión original. "¿Por qué cogieron para hacer de Berta a una que se parece a Lola y para hacer de Lola a una que se parece a Berta?" o "¿Por qué cojones han mezclado a Maxi y Koke? ¿Y qué es esta Cristina siendo guapa?".

Jorge y Gisela de 'La que se avecina: Portugal'

Audiencias de 'La que se avecina: Portugal' en su estreno

A pesar de las críticas a 'La que se avecina: Portugal' en su debut, es cierto que las audiencias han sido muy favorables. Tal y como decía un usuario en redes: "Como dice Fermín Trujillo: tan pero tan pero tan malo que igual funciona". El remake portugés de la serie de los hermanos Caballero ha logrado liderar su franja en el ámbito de las temáticas con un 4,6% como máximo en la emisión de su tercer capítulo.