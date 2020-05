La décima temporada de 'American Horror Story' podría cancelarse por la crisis del coronavirus

La temática de la décima temporada de 'American Horror Story' sigue siendo un auténtico misterio. Sin embargo, mayor es la incógnita de si dichos episodios podrán filmarse de continuar como hasta ahora la alerta sanitaria por el coronavirus. El propio Ryan Murphy ha asegurado que el tema que iba a servir de nexo a esta tanda corre peligro.

Sarah Paulson y Ryan Murphy, protagonista y creador de 'American Horror Story'

El equipo de 'American Horror Story' iba a comenzar con los grabaciones durante este mes de mayo. El coronavirus ha ocasionado que, al igual que le ha ocurrido a más de un centenar de proyectos televisivos, el rodaje se haya tenido que paralizar. Pero el problema que atisba Murphy es mayor, pues, tal y como está concebida esta décima temporada, no sería posible grabarla: "Mucho de lo que íbamos a grabar dependía de un momento específico".

"Era una serie que dependía del clima, así que ahora no sé", relataba Ryan Murphy en una entrevista a The Wrap. "No sé qué vamos a hacer. No sé qué será lo que haga con la serie". Sin embargo, el creador comenta que tiene dos ideas en mente que podrían ser las posibles soluciones: "No sé si pasaré a otra temporada o esperar al año que viene para grabar esta".

¿Cuál es el tema?

Como siempre, el misterio por la temática de la temporada de 'American Horror Story' sigue presente. Solo sabemos gracias a un avance que el mar jugará un importante papel y, según las palabras de Murphy, también lo hará el clima. Evan Peters y Sarah Paulson encabezaban un reparto al que volvían a unirse nombres como el de Kathy Bates, Leslie Grossman o Billie Lourd y otros nuevos como Macaulay Culkin.