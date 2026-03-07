Por Beatriz Prieto |

Con el comienzo del mes de marzo, RTVE ha lanzado la primera entrega de 'CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet', un nuevo espacio online, como extensión del concurso de La 2 'CAPTCHA: No soy un robot', capitaneado por Javier de Hoyos. Para el estreno, el presentador de 'D Corazón' ha contado con la presencia de Grison, quien se ha sincerado sobre cómo le afectan los comentarios negativos en redes, especialmente a raíz de su salto a la televisión pública con 'La revuelta'.

En la entrevista, Hoyos recordó el revuelo que se formó en al notable cambio físico del beatboxer, al cual se sometió "porque me pagaban un nutricionista y un entrenador personal". "Llevaba entrenando tres o cuatro años, medio fuerte, pero quería aprender un poco cómo se hacían las cosas bien. En ningún momento pensé en el trasfondo de prensa rosa y de salseo que iba a tener esa movida", confesó el colaborador, sobre un revuelo que "luego me vino muy bien".

Ricardo Castella y Grison en 'La revuelta'

"El año pasado fue el que mejor me fue de mi vida y no creo que haya otro año igual en cuanto a publicidad, promoción y trabajo. He ganado mi dinero y genial", manifestó Grison, antes de reconocer que "lo pasé un poco mal, porque hay gente que se enfada: que si es Photoshop, que si un timo, que si me han puesto luces así... y yo en realidad, en cinco semanas, me di mucha caña al cuerpo". "Creo que ese procedimiento se puede hacer en un tiempo más largo y ver a la gente como desprestigiando ese trabajo... Pero tampoco saben lo que ha pasado detrás, así que no guardo rencor a nadie", añadió el colaborador.

"Me ayudan a mejorar"

Javier de Hoyos entrevista a Grison en 'CAPTCHA. El videopodcast'

Otro aspecto positivo para el beatboxer fue el hecho de que. "Y a partir de ese momento, he sabido filtrar un poco que es un comentario de una persona crítica pero bien hecho o cuál es producto de una persona que tiene que hatear a alguien, porque la gente también necesitamos odiar de vez en cuando.", declaró el colaborador quien, "desde ese momento, estoy muy a gusto con mi cuerpo" y lleva un estilo de vida "saludable y que me ha servido para paliar la ansiedad y el insomnio".

"Antes me afectaba cualquier tipo de comentario negativo", confesó el beatboxer. El colaborador achacó ese aspecto al hecho de que "uno de mis defectos más grandes es que no sé decir que no a la gente, me gusta gustar", antes de remontarse a los inicios de 'La resistencia': "Cuando empecé en el programa, era una persona muy querida, siempre he sido muy querido. Pero cuando hemos cambiado de televisión, ha habido más repercusión y entonces también ha habido más hate. Y a mí eso me afecta un montón. Ha habido comentarios que me han puesto en redes deseando que ojalá atropelle un coche a mi hijo". "Al final ahora me afectan más los comentarios que tienen algo de verdad", admitió Grison, consciente de que "aunque me dan un poquillo en la espinilla, me ayudan a mejorar".