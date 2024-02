Halit pedirá una orden judicial para que Halitcan viva con él en 'Pecado original'

Por Redacción |

Si algo lleva demostrando Halit durante muchos capítulos es que no va a quedarse de brazos cruzados cuando algo no sale tal y como espera. Mueve todos sus hilos para salirse con la suya tal y como hemos podido ver en multitud de ocasiones, y parece que esto no va a cambiar, pues tiene otro plan trazado para el próximo capítulo.

Halit, en 'Pecado original'

El miércoles 7 de febrero seremos testigos de cómo Halit pide una orden judicial para que Halitcan viva con él hasta que se termine el juicio por la custodia. Como es de esperar,, pero contará con una importante ayuda y compañía, pues Kaya va a estar ahí ejerciendo como su abogado.

Kerim propondrá en esta misma entrega a Sahika que le mantenga en la empresa para castigar a Halit por haberla dejado plantada en el altar. Y por su parte, Yigit estará muy enfadado con Ender, por lo que acabará discutiendo con ella y asegurando que ya no siente que sea su madre.

Puede con la competencia

El capítulo del lunes 5 de febrero, 'Pecado original' firmó un 12,2% de share y contó con 1.018.000 espectadores. Con sus datos, suele estar por encima de toda su competencia, liderando en su franja de coincidencia. Supera así a La 1 con 'La Moderna' y 'La promesa', a Telecinco con 'TardeAR', a Cuatro con 'Todo es mentira' y a laSexta con 'Zapeando' y 'Más vale tarde'.