Miquel Montoro arrasa en 'La resistencia' y desmiente que las "pilotes" sean su plato preferido

Con solo 12 años, Miquel Montoro se hizo famoso por el vídeo en el que gritaba entusiasmado "¡Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten!", mientras comprobaba que había albóndigas para comer. Aquello se hizo viral y este joven youtuber del rural ha acabado visitando 'La resistencia' batiendo récords. Para empezar, el de invitado con más likes en el anuncio del Twitter del programa. "Más que Gerard Piqué y que Jordi el niño... Bueno, otro niño que vino", bromeó David Broncano al comienzo de una entrevista que no decepcionó a nadie.

Miquel Montoro, en 'La resistencia'

Miquel, que ya acumula 161.000 suscriptores en su canal de Youtube, empezó lanzado: "No tenéis presupuesto ni para pintura, que aquí vinieron unos chonis y pintaron cuatro graffitis", le espetó a Broncano sobre la decoración del escenario. El presentador, entre risas, le pidió un poco de mesura ya que le habían pagado el billete de avión desde Mallorca.

El invitado confesó que suele hablar mallorquín, pidiendo que lo excusasen si se le colaba alguna palabra durante la charla. Broncano le restó importancia, confesando su pasión por unos vídeos que no necesitaban traductor: "Hay cosas que no se entienden, pero da gusto verte igual". Miquel explicó que la verdadera fan del programa era su hermana, quien había gestionado todo el tema de la visita, aunque él sí había visto algún programa: "El del cable que fuisteis al 'Rey León' estuvo muy bien"

El momento más desternillante llegó cuando Broncano se interesó por el manejo del tractor, que Miquel aseguró llevaba conduciendo "desde los tres años". ¿Pero para llevar un tractor no se requiere permiso?", preguntó el cómico, a lo que el mallorquín respondió sincero: "Es la policía quien necesita el permiso, no yo". "Tu única ley es la tierra y el agua", reflexionó Broncano entre las risas del público.

No faltaron los regalos marca de la casa, empezando por una longaniza que él mismo había hecho. "Has tenido mucha suerte de que desde Mallorca aquí no me la comiera", bromeó al entregársela. El joven no dejó de alabar las bondades de la vida en el campo: "Llevo a un tío con el coronavirus y con un par de días de darle mi comida se cura" o "no entiendo a esa gente que paga el gimnasio, vente conmigo al campo y te invito a merendar", fueron algunas de las perlas.

Más que pilotes

Acerca de su comida favorita, Miquel desmintió que "les pilotes" fuese su plato favorito: "Solo es carne picada. Me gusta una buena porçella", cochinillo en mallorquín. "Madre mía, si con pilotes te pusiste así...", bromeó Broncano. "Con esto ya las cámaras se rompen", definió el invitado que, dada su corta edad, no tuvo que responder a las típicas preguntas sobre el sexo y el dinero.