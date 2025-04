Por Fernando S. Palenzuela |

Las fotos de la princesa Leonor en bikini relajándose en una playa de Uruguay durante su travesía en el buque Juan Sebastián Elcano han centrado los contenidos de los magacines de televisión. Las imágenes publicadas por Diez Minutos han servido para que las mesas de crónica social reúnan a varios expertos en la materia y analizar este caso, como ha ocurrido en 'Y ahora, Sonsoles', donde entre los invitados se encontraba Diego Arrabal.

El paparazzi aparecía por videollamada en el programa de Antena 3, ya que había podido hablar con el fotógrafo que había tomado las instantáneas. Después de una primera intervención, Sonsoles Ónega daba paso a un vídeo en donde se comparaban estas fotos con las del rey Felipe VI en el mismo viaje 38 años atrás, cuando a él lo captaron en las playas de Brasil.

Diego Arrabal, pillado fumando en 'Y ahora, Sonsoles'

Nada más terminar el vídeo, la mesa de colaboradores prorrumpía en una carcajada, y es que en pantalla se veía cómo Diego Arrabal exhalaba el humo después de haberle dado una calada a un cigarro. "Diego, ¡apaga el cigarrillo inmediatamente!", le reprendía la presentadora. El paparazzi aseguraba que él no estaba fumando y levantaba las manos para mostrar que no escondía nada. "Que casi apareces (fumando) y encima me metes a mí en un lío y me demandan", soltaba Sonsoles Ónega. La presentadora hacía así referencia a la ley que prohíbe la muestra de tabaco en pantalla y que recoge una sanción para los programas que lo incumplan.

"Estaba viendo el vídeo", aseguraba con picardía Diego Arrabal. "Sí, viendo el vídeo dándole ahí a eso que es veneno", le respondía la presentadora. El fotógrafo seguía con su cachondeo y decía que no, que eso era lo que parecía. Para relajar tensiones y antes de dar paso a una de sus colaboradoras, la periodista bromeaba: "Ahora saldrá por ahí (el humo) como si fuera Balbín y esto 'La clave'".