Isa Pantoja valora las disculpas de Kiko Rivera en '¡De viernes!': "Desgraciadamente, yo no me fío"

Por Beatriz Prieto |

Una semana después de que Kiko Rivera se sentara en el plató de '¡De viernes!', este 21 de noviembre su hermana Isa Pantoja siguió sus pasos y ocupó el sillón del programa de Telecinco. Desde ahí, la hija de Isabel Pantoja se pronunció sobre las palabras de su hermano, al igual que compartió su postura ante sus disculpas públicas.

"Me arrepiento lo más grande y entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás. No tengo ningún tipo de justificación", lamentaba Rivera, tras reconocer el polémico "episodio" de la manguera. "Le pido disculpas por no haber podido estar a la altura, por no haber sido lo que ella esperaba de mí en ese momento. Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa", remató el invitado, imágenes que volvieron a emitir con Isa en plató. "Verlo así para mí es... Si no lo veo, no lo creo. Me impresiona mucho verlo tan frágil, tan solo, tan así", admitía la invitada.

Isa Pantoja ve las disculpas de su hermano Kiko Rivera en '¡De viernes!'

Isa admitió que, sobre el manguerazo que su hermano reconoció haberle dado, "sí le creo y quiero creérmelo, quiero pensar que después de tanto tiempo ha cambiado", antes de desvelar que "llevo desde hace un año yendo a terapia". Con ayuda de su psicóloga, Isa confesó que había llegado a la conclusión de que "una persona que se ha criado de esa manera puede intentar ver ciertos comportamientos que ha hecho mal, pero no iba a cambiar". "Si lo quería en mi vida, iba a ser sabiendo que él es así y teniendo esa precaución", añadió la invitada.

Isa Pantoja, Bea Archidona y Santi Acosta en el plató de '¡De viernes!'

"No estoy preparada"

Asimismo, Isa dejó claro que "nunca vamos a ser los mismos que éramos", dado que. Fue entonces cuando le preguntaron por el perdón de Rivera, momento en el que la invitada señaló quey confesó sentirse "un poco presionada": "He estado tanto tiempo con la presión de la familia, de 'una madre es una madre', 'un hermano es un hermano' que con todo lo que me ha pasado,, por mucho que me haya pedido perdón".

La hija de Isabel Pantoja reconoció que, "desgraciadamente, yo no me fío. No tengo confianza en él". "Me encantaría abrazarle, pero hay una sensación de desconfianza de que a lo mejor lo tengo un mes, pero luego no lo tengo porque cambia de opinión", manifestó Isa. "Él sabe que en el fondo le quiero. Siempre le he justificado todo y sé que ha tenido sus momentos duros", aseguró la invitada, a lo que añadió que Rivera "se ha criado en esa familia pero yo no soy así y estaba la posibilidad de que él tampoco lo fuese", al igual que admitió tenerlo "muy presente" en fechas y momentos importantes de su vida.

Por eso, la hermana de Rivera recalcó que "necesito saber que es de verdad" antes de declarar que "ahora siento que no estoy preparada y no quiero que me presione nadie", puesto que "hay veces que no todo vale". "Siempre me he creído que estoy en deuda con ellos pero, por una vez me lo voy a creer y voy a decir que tampoco me es suficiente", manifestó Isa. "He pasado mucho para tener mi estabilidad emocional y familiar y no estoy dispuesta a tener un hermano un mes y luego no, porque no depende solo de mí. Le quiero y le quiero perdonar, pero no estoy preparada", concluyó la hermana de Rivera.