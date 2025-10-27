FormulaTV
SALVACIÓN

Jessica Bueno se convierte en la tercera finalista de 'Supervivientes All Stars 2'

La modelo logra salvarse frente a Adara Molinero y Rubén Torres. uniéndose a Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina en la recta final del reality de Telecinco.

Jessica Bueno se convierte en la tercera finalista de 'Supervivientes All Stars 2'
©Mediaset España
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Lunes 27 Octubre 2025 13:06 (hace 3 horas)

Después de semanas de esfuerzo, lágrimas y desafíos extremos, Jessica Bueno consiguió su pase directo a la final de 'Supervivientes All Stars' sumándose así a Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina. Tras una tensa ceremonia de salvación, la sevillana logró librarse de la expulsión frente a Adara Molinero y Rubén Torres, dos titanes del concurso que se batirán en duelo el próximo martes.

El anuncio llegaba tras una gala en la que Sandra Barneda revelaba las primeras dos plazas de finalistas. Miri Pérez-Caballero, que ya había conquistado el collar de líder, se convertía en la primera clasificada sin saberlo, y su decisión de no nominar a Tony Spina le otorgaba el segundo billete hacia la final. "El año pasado me preparé muchísimo y me quedé a las puertas.", confesaba la superviviente entre lágrimas. Spina, por su parte, también rompía a llorar: "Muchas gracias, de verdad. Quiero estar aquí y llegar lo más lejos posible. Gracias a vosotros que me lo habéis permitido, os quiero".

Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres en la ceremonia de salvación de &#39;Supervivientes All Stars&#39;
Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes All Stars'
Con todo ello, Jessica Bueno se convirtió en la tercera finalista tras una semana repleta de emociones. La modelo vivió uno de los momentos más conmovedores de la edición al cortarse 25 centímetros de pelo para poder hablar con sus hijos y su madre, un reto que aceptó entre lágrimas y valentía. "Lo estás haciendo fenomenal, para nosotros ya has ganado", le decía su madre emocionada durante la videollamada. Jessica no podía contener las lágrimas: "Estoy aquí por vosotros y aguanto todo por eso. Os echo tanto de menos, estoy deseando pegaros un achuchón fuerte".

Jessica Bueno en la llamada con su madre y sus hijos en &#39;Supervivientes All Stars&#39;
Jessica Bueno en la llamada con su madre y sus hijos en 'Supervivientes All Stars'

Una fuerte tormenta

A solo unos días de la gran final, los concursantes han tenido que hacer frente a una de las peores tormentas que se recuerdan en la historia del formato de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). Los Cayos Cochinos quedaron completamente destrozados tras el paso del huracán Melissa, dejando a los participantes sin refugio y al borde del colapso. "Es inhumano esto, por favor", gritaba Adara Molinero en plena desesperación. Durante la conexión en directo, Laura Madrueño confirmaba que Playa Leyenda había quedado "casi inhabitable" y "absolutamente destrozada".

"Habéis estado 48 horas bajo la tormenta, y eso es muy fuerte, es de valorar", destacó Sandra Barneda, visiblemente impresionada por la resistencia del grupo. Miri Pérez-Caballero rompía a llorar: "Ha sido muy duro, tanto a nivel físico como mental". Con la tormenta todavía azotando la isla y las emociones a flor de piel, Jessica Bueno, Miri Pérez-Caballero y Tony Spina, dispuestos a darlo todo por la victoria, ya miran hacia la gran final de la segunda edición 'Supervivientes All Stars' que se celebrará el jueves en Honduras.

