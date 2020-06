Joe Exotic ('Tiger King') pide que le saquen de la cárcel: "Moriré en dos o tres meses"

Decir que la realidad a veces supera a la ficción se queda corto cuando hablamos de 'Tiger King', la docuserie que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de Netflix en lo que va de año. A lo largo de sus siete episodios, la producción original de la plataforma nos sumerge en el estrafalario universo de Joe Exotic, dueño de un zoo plagado de especies exóticas, hasta su condena por abuso de animales y por intentar acabar con la vida de Carole Baskin, con quien mantenía una encarnecida cruzada.

Joe Exotic junto a uno de sus tigres

Casi tres meses después del estreno de la serie, TMZ ha publicado una carta firmada por Exotic en la que expone la situación que estaría atravesando durante su encierro y pide ayuda para ponerle remedio: "Gracias por el apoyo y amor que he recibido de todas las partes del mundo. La pandemia ha terminado y ahora os pido que le pidáis al presidente Trump que mantenga su palabra y remedie este error y me conceda un milagro." Inmediatamente después, el extravagante empresario se abre en canal: "Mi alma está muerta, sufro cada día para mantener la poca esperanza que puedo encontrar. Me mantienen encerrado todo el día. (...) Ni siquiera sé si sigo casado, parece que todo el mundo está tan ocupado ganando dinero y haciéndose famoso como para que reciba una sola carta de Dillon."

Además, Exotic remarca que tiene las pruebas que demuestran que "fiscales y agentes mintieron bajo juramento" y que no está recibiendo las transfusiones de sangre mensuales que requiere: "No me las han hecho desde enero. Estoy perdiendo peso, las heridas no se curan. Moriré en 2-3 meses. Es como si me hubieran mandado al corredor de la muerte." Por último, critica duramente a quienes están sacando rédito económico de su recién ganada fama y llega a pedir ayuda a Kim Kardashian y Cardi B asegurando no haber "hecho nada malo".

Acompañado desde la distancia

A lo largo de la carta, Exotic repite en varias ocasiones que está muy molesto con que le manden fotografías de su marido, Dillon Passage, divirtiéndose mientras él sufre todo lo expuesto. El aludido ha respondido a esas palabras a través de su cuenta de Instagram, reafirmando su apoyo a su esposo: "Mi corazón se ha roto tras leer la carta de Joe. Está viviendo un infierno y me enfurece la manera en la que le están tratando. No puedo ni imaginar cómo le está rompiendo el ánimo. Amo a Joe y me mantengo a su lado. Las fotos que publico aquí son los momentos destacados de mi vida... Lo que no veis son las horas que paso solo en casa, echando de menos a mi marido y amigo."