COGIENDO FUERZAS

Jorge Javier explica por qué no habla de política en Telecinco: "Hay que saber elegir las batallas"

El presentador admitió estar "un poco harto del mundo del corazón" y valoró el casting de 'GH Dúo 4'.

Jorge Javier explica por qué no habla de política en Telecinco: "Hay que saber elegir las batallas"
©Mediaset España
Por Beatriz PrietoPublicado: Domingo 8 Febrero 2026 14:39 (hace 8 horas) | Última actualización: Domingo 8 Febrero 2026 15:32 (hace 7 horas)

Jorge Javier Vázquez es uno de los principales rostros de Telecinco, donde actualmente está a cargo de 'GH Dúo 4' y 'El diario de Jorge', a los que se sumarán formatos como 'Hay una cosa que te quiero decir' o 'Supervivientes' en los próximos meses. Una presencia continua en la cadena, después de su larga etapa en 'Sálvame', en la que el catalán apenas se ha "metido" en charcos políticos como antes, asunto sobre el que ha decidido pronunciarse.

"Perdonar o pedir perdón es una elección como otra cualquiera y yo ahora mismo no quiero guerras", aseguraba Vázquez en una entrevista para 20minutos. Dichas palabras dieron pie a que se le mencionara el hecho de que "no clame tanto sobre política" en televisión, e incluso no se lo vieran "tan rojo". "¡Soy más rojo todavía y creo que más maricón ya no se puede!", soltaba entonces el presentador, cuyas "convicciones políticas están intactas, pero no siempre hay que estar en primera línea, hay que saber elegir las batallas. Ya habrá tiempo".

Jorge Javier en el plató de &#39;El diario de Jorge&#39;
Jorge Javier en el plató de 'El diario de Jorge'
"Estoy cogiendo fuerzas para las próximas elecciones generales. Llegado el momento tenemos que aunar fuerzas y arremangarnos para que España siga teniendo un gobierno progresista", añadía el presentador, seguro de que "después de treinta años, la gente sabe lo que pienso sin que me tenga que estar pronunciando todo el tiempo". En ese todo tiempo, Vázquez confesó que "siempre pienso que el último contrato es el definitivo": "Ahora mismo me queda un año y medio y luego no sé qué pasará. He pensado muchas veces en irme, pero, si te soy sincero, en el último momento algo ha cambiado y he terminado quedándome".

"Estar desquiciado es la sal de la vida"

Asimismo, al centrarse en su faceta de presentador y sus programas, Vázquez confesó haber acabado "acabé un poco harto del mundo del corazón" a causa de "la repetición de los personajes y porque ha llegado un momento en el que se han profesionalizado tanto que solo te dicen lo que quieres escuchar". "Con la gente anónima eso no ocurre, todo es natural y sorprendente. Sobre todo cuando hay conflictos de por medio", argumentó el catalán, quien defendió que "tener un punto de desquicie es necesario para sobrevivir con todo lo que nos ocurre".

Los concursantes de &#39;GH Dúo 4&#39;
Los concursantes de 'GH Dúo 4'

"Por ejemplo yo veo a Cristina Piaget y al resto de concursantes de 'GH Dúo' y me parece que estar desquiciado es como la sal de la vida. Se echaba de menos esos perfiles tan exagerados", confesó el presentador. "Creo que el casting ha sido un acierto porque son todos muy profesionales, pero están dispuestos a arriesgar y a sorprender y eso se nota", valoró Vázquez, sobre los actuales habitantes de la casa de 'GH Dúo 4'. El catalán incluso reconoció que agradecía "que en una convivencia de un mes y medio no estén perdonándose continuamente. Prefiero que se queden enquistados los conflictos y que, si quieren, al salir se vayan a un campamento a sanarlos".

