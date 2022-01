Antonio David Flores vuelve a ocupar todos los titulares. Después de que confirmara su ruptura con Olga Moreno, han surgido rumores de que su actual relación con Marta Riesco tampoco pasa por el mejor de los momentos. Ante las críticas, el padre de Rocío Flores ha querido aclarar a través de un vídeo en su canal de YouTube que su relación con la diseñadora estaba rota antes de que ella entrara a 'Supervivientes'. Un testimonio que ha sido muy criticado por Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez carga contra Antonio David en 'Sálvame'

Sin pelos en la lengua, el presentador de Sálvame se refería a él como "El Penas". "El penas está cada vez más solo e hizo honor a su nombre este fin de semana haciendo un vídeo llorando. Se apretó el botón del lloro y no paró", comentaba Vázquez riéndose. Además, este mismo aseguraba que Flores fue a Madrid pero no durmió con la periodista. "La relación con Marta no sabemos cómo va, porque pernoctó en Madrid, pero no pernoctó en el lugar donde moró Marta", decía con ironía.

Olga Moreno ni siquiera se enteró de la relación entre su exmarido y la periodista por Flores, sino por la portada de una revista. Un hecho ante el que Antonio David se defiende diciendo que no le dijo nada "para no hacerle daño". Sin embargo, Vázquez desmontaba esta defensa del youtuber e incluso afirmaba que lo único que este había hecho era aprovecharse de Olga y esperar a que se enterara una vez ganara 'Supervivientes'.

"A él ya cuando Olga ha ganado 'Supervivientes', cuando han ingresado el dinero, cuando él ha satisfecho parte de su deuda... ya no le importa que se sepa que la relación con Olga se ha roto y ya se va con Marta", sentenciaba el presentador. Y es que, en las propias palabras de Vázquez, Antonio David utilizó a su exmujer "como un fondo de inversión".

"Marta Riesco debería estar en 'Sálvame'"

Está claro que Jorge Javier Vázquez no traga a Antonio David Flores, pero esto no quiere decir que no sienta devoción por Marta Riesco. Gustavo González ha recordado que fue la periodista quien filtró su relación con el youtuber a las amigas de Olga. Ante estas palabras, el presentador del reality de Telecinco no ha dudado en decir: "Marta Riesco es una mala malísima, me encanta, tendría que estar aquí", concluía el conductor.