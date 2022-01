Jorge Javier Vázquez es un habitual en los platós de Mediaset, aunque parece haberse tomado un descanso. Si a esto le sumas que el catalán dio un testimonio a la prensa sobre su salida de la televisión y que la edición de 'Secret Story' con anónimos no será presentada por él, el resultado que queda es que han surgido muchos rumores de que podría estar a punto de dejar la pequeña pantalla.

Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame naranja'

"Me he ido de vacaciones dos semanas... ¿Por qué voy a dejar la tele?", respondía incrédulo desde "El faro", cuando la periodista quiso saber si iba a decir adiós la pequeña pantalla. Lo cierto es que esta duda surgió a raíz de unas declaraciones que él mismo pronunció, donde la que decía: "Prefiero irme yo a que me echen". Sin embargo, Vázquez aseguró que esas palabras se sacaron de contexto y que lo que pretendía decir es que él es quien quiere decidir el momento de dar un paso atrás.

"Yo mismo me he quedado flipando. Dije que, llegado el momento, me gustaría detectar que ya no conecto y tomar la decisión de dejarlo", aclaraba el catalán. Y es que, más tarde, afirmó que lo que no estaba dispuesto a hacer era arrastrarse por ningún formato. "No me gustaría, bajo ningún concepto, estar arrastrándome programa tras programa o continuar intentándolo. Yo creo que hay un momento que la gente dice 'basta, hasta aquí'.

Su conversación con Vasile

Las declaraciones de Jorge Javier Vázquez sobre su retirada de la televisión llegaron a oídos de Paolo Vasile. "Me ha escrito: '¿Qué tal la vuelta al cole?', y yo le he puesto: 'Me he dado cuenta de que se está mejor en el cole que en la calle", contaba el presentador '', bromeando y queriendo dejar claro que, por el momento, no se plantea dejar su puesto de trabajo.