Jorge Javier Vázquez ironiza con la familia de Anabel Pantoja: "Bastante bien has salido"

Con el Caso Cantora en pleno auge todavía, Isabel Pantoja sigue en el ojo del huracán, algo que implica a todos los miembros del clan más famoso de la televisión. En este caso, ha vuelto a ser Anabel Pantoja quien ha tenido que dar la cara en la versión naranja de 'Sálvame', mientras se mostraban diferentes tuits de Sylvia Pantoja atacando a la tonadillera.

Anabel Pantoja en 'Sálvame naranja'

Sin embargo, el momento más controvertido del espacio no fueron las duras palabras que se pudieron intuir en los mensajes de la red social, sino el intento de Jorge Javier Vázquez para que Anabel se posicionase. Mientras la sobrinísima se liaba dando argumentos a favor de ambas cantantes, el presentador lanzaba otra pregunta: "¿Tú crees que es mejor artista que Isabel Pantoja?" La ironía envolvió la respuesta de la colaboradora, afirmando que Sylvia es "completa, guapísima, elegante...", pero que, además, "tiene como una cosa que te engancha".

Mientras la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' respondía, Jorge Javier no pudo evitar reírse por el sarcasmo que intuía en sus palabras y sentenció rotundamente: "Bastante bien has salido, Anabel". "¿Cómo que bastante bien he salido?", se preguntaba la colaboradora, mientras se escuchaban carcajadas de los colaboradores. El nivel de enfado de Anabel fue creciendo por segundos hasta que sentenció: "¡Que yo estoy defendiendo la carrera de Isabel Pantoja!".

Anabel, a punto de abandonar 'Sálvame' entre lágrimas

La sobrina de Isabel Pantoja se vio desbordada el 3 de febrero en el plató de 'Sálvame', tras escuchar que "es una vaga" en boca de algunos de sus compañeros. Otros como Kiko Matamoros llegó incluso a asegurar que es una compañera de trabajo "desagradable". Ante esas duras palabras para con su persona, Anabel se levantó decidida a abandonar el programa para siempre al grito de: "¡Quiero ser la vaga de España!". Sin embargo, todo quedó en un amargo momento vivido entre el plató, el baño y los pasillos de Telecinco.