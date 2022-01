El culebrón generado en el clan Flores Moreno sigue dando mucho que hablar en los platós de televisión. Kike Calleja contaba en 'Sálvame' que Marta Riesco podría estar muy decepcionada con Antonio David Flores por no darle su lugar y seguir mostrándose reticente a dejarse ver juntos. Carlota Corredera no dudó en lanzar un hachazo al que fuese su compañero.

Carlota Corredera, en 'Sálvame'

"Tengo una duda que he leído bastantes veces en Twitter y que para mí es una de las dudas del futuro de la relación de Marta y Antonio David", comenzaba su reflexión. La presentadora, que nunca ha disimula su desagrado hacia la actitud del ex guardia civil, no tendría ninguna piedad con el que, desde el programa de La Fábrica de la Tele, han apodado como "El Penas".

"Mi duda es si él, como gran defensor que es de la custodia compartida, ¿también va a pedir la custodia compartida de la hija que tiene con Olga?", sentenciaba Carlota Corredera, refiriéndose a Lola, la hija que tienen en común. Hay que recordar cómo, en las últimas semanas, se ha comentado que David Flores, el hijo que tuvo con Rocío Carrasco, podría quedarse con Moreno, con el beneplácito su padre.

¿Por qué esconde su nueva relación?

Marta Riesco parece estar cada vez más al límite, e incluso, se ha pedido la baja laboral. "La presión le ha superado", comentaban en 'El programa de Ana Rosa', donde colabora. Corredera se pronunciaba sobre la información proporcionada por Kike Calleja: "Esa clandestinidad, que fue necesaria para ellos durante un tiempo, ahora mismo no tiene sentido", criticaba.