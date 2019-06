Bono rectifica en directo tras usar una frase tildada de machista: "La de mujeres que se mueren sin ser putas"

El expresidente del Congreso de los Diputados José Bono acudía el pasado miércoles 19 de junio a 'Los Desayunos de TVE', con el fin de dar su punto de vista sobre la primera decisión de Pedro Sánchez de no dar ministerios a Pablo Iglesias, pero sí puestos intermedios, a cambio de su apoyo de cara a una investidura como presidente del Gobierno. Para ilustrar la posición del líder de Podemos, el socialista utilizó una historia sobre José María de Areilza y José María Gil-Robles (padre).

José Bono y Lucía Méndez en 'Los desayunos de TVE'

"Le voy a contar una anécdota que antes no se la podría contar por ser poco ortodoxa", anunciaba el político. "Era el momento en el que Areilza estaba a ver si le llamaban para ser ministro y Gil Robles nos dijo: 'me está llamando Areilza permanentemente, que no le llaman para ser ministro'. Y ya volvió a llamar Areilza y le contestó Gil-Robles: 'Pero hombre, José María, con la cantidad de mujeres que se mueren sin ser putas y tu que quieras ser ministro'", concluía Bono la narración, no sin antes añadir: "Creo que es una expresión muy poco digna de ser aplaudida".

Lo que intentaba explicar el socialista -y que más tarde hizo- era que "ser ministro no es una cosa tan importante" como para que Podemos no ceje en su empeño. Xabier Fortes le espetó que "no es la frase más afortunada" para ilustrar la situación que se está viviendo en la política española, algo que el propio Bono ratificó matizando que no asumía "ni su reflexión ni su intención".

Más aclaraciones

La periodista de El Mundo Lucía Méndez aprovechó su turno de preguntas para pedir a Bono, en primer lugar, que aclarase un poco el significado de la anécdota que acababa de contar. "Me ha sobresaltado usted un poco con la anécdota que ha contado", se iniciaba, aunque Xabier Fortes la entrecortó para volver a aclarar el hecho: "No es una frase de él". "No, no, que yo no les estoy echando la culpa", retomaba la Méndez su discurso, "simplemente estoy diciendo que me ha sobresaltado la anécdota porque estoy pensando que, llegado a un extremo, parecía que igual que todos quieren ser ministros, las mujeres todas queremos ser putas"

Ahí fue cuando el que fuera Ministro de Defensa bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero terminó por comprender que la frase de la anécdota no era la más adecuada por el significado que se podía deducir hacia las mujeres, por lo que terminó por rectificar en pleno directo: "Si esa fuera la interpretación, ni se me hubiera pasado por la cabeza citar a Gil Robles, pero bueno, mejor que lo ratifiquemos".