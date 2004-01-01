Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"

Publicado: Lunes 16 Febrero 2026 11:06 (hace 7 horas)|
Titulares de Asha
- "Estoy por las nubes y contenta de haber compartido este momento en el Benidorm Fest 2026 con Tony Grox y Lucycalys"
- "Estoy muy contenta porque siento que lo hice muy bien y no es algo fácil"
- "Siento que he disfrutado un montón el Benidorm Fest"
- "No tenía ninguna expectativa de ganar ni de ser top 3"
- "Lo hice todo con amor"
- "La actuación de 'Turista' tiene su complejidad, pero estoy muy contenta con el resultado final"
- "Mi maquilladora me dijo que tenía que cambiarme el pelo para la final del Benidorm Fest 2026, ya que no podía modificar el vestuario"
- "Rosalinda Galán, Tony Grox y Lucycalys era mi top 3 soñado, así que estaba muy contenta con cualquiera que ganase el Benidorm Fest 2026"
- "Cuando empecé a indagar para la actuación de 'Turista' y encontré el tren Limón Exprés, vi que eso molaba para la escenografía"
- "Yo hice mi dossier con colores, sitio, contexto y sentido para mi puesta en escena, y les enseñé el tren a Sergio Jaén
- "Pensaba que iban a poner el tren como fondo en la puesta en escena de 'Turista', con algo básico"
- "Estoy muy contenta de que todo el mundo haya podido disfrutar este viaje conmigo en este tren, que representa la historia de Benidorm"