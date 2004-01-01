ENTREVISTA

Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"

La cantante fue la más votada del jurado y se clasificó en segunda posición en la quinta edición con 'Turista'.

4 Titulares de Asha "Estoy por las nubes y contenta de haber compartido este momento en el Benidorm Fest 2026 con Tony Grox y Lucycalys"

"Estoy muy contenta porque siento que lo hice muy bien y no es algo fácil"

"Siento que he disfrutado un montón el Benidorm Fest"

"No tenía ninguna expectativa de ganar ni de ser top 3"

"Lo hice todo con amor"

"La actuación de 'Turista' tiene su complejidad, pero estoy muy contenta con el resultado final"

"Mi maquilladora me dijo que tenía que cambiarme el pelo para la final del Benidorm Fest 2026, ya que no podía modificar el vestuario"

"Rosalinda Galán, Tony Grox y Lucycalys era mi top 3 soñado, así que estaba muy contenta con cualquiera que ganase el Benidorm Fest 2026"

"Cuando empecé a indagar para la actuación de 'Turista' y encontré el tren Limón Exprés, vi que eso molaba para la escenografía"

"Yo hice mi dossier con colores, sitio, contexto y sentido para mi puesta en escena, y les enseñé el tren a Sergio Jaén

"Pensaba que iban a poner el tren como fondo en la puesta en escena de 'Turista', con algo básico"

"Estoy muy contenta de que todo el mundo haya podido disfrutar este viaje conmigo en este tren, que representa la historia de Benidorm"

