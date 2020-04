Josema Yuste carga contra Pedro Sánchez: "Me parece de una frialdad cercana a un psicópata"

No es ninguna novedad escuchar a Josema Yuste y Enrique San Francisco criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, pues son dos de los rostros conocidos que más se están pronunciando y cargando duramente contra Pedro Sánchez y su equipo. Ambos actores han coincidido en el programa online 'Estado de Alarma' y han tenido una conversación sin ningún tipo de filtro.

Josema Yuste

Yuste criticaba el comportamiento de Sánchez en el Congreso por no prestar suficiente atención, según él, a otros diputados: "Cuando hablaba en el estrado tanto Abascal, como Casado y como el de Unión del Pueblo Navarro, el Presidente ni les miraba, mirando hacia otro lado", a lo que San Francisco interrumpía gritando: "¡Con un desprecio absoluto!".

El cómico contaba que él entiende que en cualquier debate de la nación haya momentos en los que un diputado pueda distraerse, pero "en este caso que es gravísimo, que mire hacia otro lado como que se la suda todo...", porque como añadía, no es que el "desprecio" se lo haga a esos tres líderes, "sino a millones de personas a quienes representan ellos tres". "Es impresionante", apuntaba San Francisco.

"Los psicópatas no sienten empatía"

Pero igual que Yuste aseguraba que Sánchez no miraba a la oposición, afirma que "sí miraba de vez en cuando a sus socios, esos que ahora le dan la espalda, pero a la oposición no mira". De este modo, el cómico determinó: "Me parece de una frialdad tan cercana a un psicópata. Los psicópatas no sienten empatía hacia el dolor de los demás y eso es lo que demostró el otro día el señor Iglesias y el señor Sánchez".