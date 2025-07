Por Roberto Ponce López |

Y ahora, Sonsoles ' tuvo la suerte de contar con un invitado, algunas de ellas con una enfermedad tan devastadora. Estamos hablando del diseñador y divulgador de moda Juan Avellaneda

El catalán se acercó a Atresmedia para presentar su nuevo libro llamado 'Flashing lights'. "Al final es el efecto del flash, quería jugar con una metáfora. (...) Quería jugar con las luces y las sombras, no solo del mundo de la moda, sino de los influencers", comentó sobre el título de su novela, de la que también dijo que había usado gente real para crear a sus personajes.

Después de un vídeo resumen de sus comienzos, Sonsoles Ónega se adentró junto al barcelonés en una charla sobre diferentes experiencias que este ha vivido durante su vida. Sobre el universo de la moda comentó: "Es un mundo maravilloso que nos hace soñar a todos, pero sí que es verdad que detrás hay muchas competencia, y no nos engañemos, hay muchos egos, y los egos son complicados".

La presentadora le preguntó si él tenía ego, y este le contestó entre risas: "Yo, depende del día. Hay que ser realistas". Acto seguido, Ónega comentó el cambio que dio la vida del diseñador cuando cumplió los 26 años, ya que fue diagnosticado con un cáncer de testículos.

Juan Avellaneda fue a 'Y ahora, Sonsoles' a presentar su nuevo libro 'Flashing lights'

"Después de la operación tengo dolor las 24 horas", comentaba Avellaneda en una entrevista de la cual pusieron el fragmento en 'Y ahora, Sonsoles'. Sin embargo, el barcelonés superó la enfermedad, que le dio otro susto cuando volvieron a encontrar bultos en la zona afectada tras un tiempo, pero los médicos diagnosticaron que no eran malignos.

La presentadora le quiso preguntar sobre la lección que él había sacado de todo esto, y Avellaneda explicó que lo que más había sacado en claro es que "tienes que hacer lo que te apasiona", ya que él estuvo trabajando en un banco antes de perseguir su sueño de ser diseñador, y en ese tiempo fue cuando tuvo ese problema que le abrió un poco los ojos y le hizo cambiar su vida por completo.

Juan Avellaneda contó su experiencia con el cáncer en 'Y ahora, Sonsoles'

Por otro lado, comentó cómo él se dio cuenta de lo que le estaba pasando. "Primero me desmayé. Fue muy fuerte, yo me acuerdo de que estaba saliendo de Mallorca, vi unos policías y caí redondo. (...) Me despertó una enfermera, ya estaba en el hospital", comentó sobre ese primer susto.

Su estado de salud actual y sobre normalizar la enfermedad

A pesar de todo lo que ha vivido Juan Avellaneda con estos problemas de salud, a los que se les unieron unos nodos en los pulmones que también superó, el diseñador contó que se encuentra bien, pero que en enfermedades así tienes que ir haciéndote revisiones periódicamente para asegurarte de que todo sigue en orden.

Juan Avellaneda charlo con Sonsoles Ónega sobre su cáncer y sobre el tabú que este tiene en los hombres

Además también quiso hablar sobre ese tabú que hay con el cáncer de testículos en hombres. "Cuando esto le pasa a un hombre normalmente no lo explican. La asociación española contra el cáncer me propuso hablar sobre ello (...) hicimos un vídeo en el que lo explicaba, y me sorprendió mogollón porque recibí muchos mensajes de madres que me decían: 'Oye, mi hijo tiene esto y no sabemos cómo gestionarlo'".