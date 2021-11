'MasterChef Celebrity 6' emitió su semifinal el lunes 22 de noviembre en La 1 de Televisión Española, que arrancó con el abandono del talent show por parte de Verónica Forqué. Asimismo, tras las visitas de algunos de los amigos de los semifinalistas, de la ganadora de la cuarta edición, Tamara Falcó; del chef Dabiz Muñoz y del maestro repostero Ricard Martínez, el jurado anunció al que sería el último expulsado antes de la ansiada final, que resultó ser Carmina Barrios.

Carmina, Belén y David antes de la prueba eliminatoria en la semifinal de 'MasterChef Celebrity'

Tras una primera prueba en la que Juanma Castaño se convirtió en el ganador, los aspirantes se enfrentaron a una prueba de exteriores en las cocinas de DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, donde debían elaborar un menú de cuatro platos creado por el chef. Ante la victoria del asturiano, él fue el encargado de formar los equipos, momento en el que se decantó por trabajar con Miki Nadal y Barrios, quien debía actuar además como capitana, mientras que David Bustamante y Belén López fueron sus rivales en un reto en el que la valoración, como advirtieron los jueces, era individual. El papel de la actriz, sin embargo, terminó jugándole una mala pasada al verse un tanto perdida, teniendo dudas sobre las elaboraciones que la condujeron a cometer algunos errores.

Ante la situación de Barrios, Castaño fue finalmente quien tomó las riendas, algo que no pasó desapercibido a los jueces. "Carmina, no ha sido tu mejor día. Este menú escondía una complejidad que quizá te ha superado, pero ni una queja", valoró el jurado, quien destacó la "buena actitud" de la intérprete, a pesar de todo, aunque "como capitana no has estado a la altura". Dicha valoración condujo a Barrios a la prueba eliminatoria junto a Bustamante y López, cuyo cocinado fue descrito como un "caos" por el cual presentaron algún plato fallido. Un reto en el que los tres debían defender su pase a la final reproduciendo una complicada creación del repostero Ricard Martínez.

"He tenido una experiencia tan bonita, me he olvidado de todo y estoy muy orgullosa. Os agradezco que me digáis tantas cosas bonitas y ahora empiezo a creer que valgo de verdad" #MCCelebrity pic.twitter.com/LgSIbqQDL3 — MasterChef (@MasterChef_es) November 23, 2021

"Me he sentido libre"

Carmina es arropada por sus compañeros en su despedida de 'MasterChef Celebrity'

Mientras que López tomó la delantera durante los noventa minutos de cocinado, la dificultad de la receta pareció superar tanto a Barrios como a Bustamante, sobre todo a la primera, a quien le faltó "una de las elaboraciones". Un detalle que no evitó que los jueces destacaran que había "muchísimo trabajo" en el resultado final. "Me siento tremendamente orgulloso de ti. Lo veías difícil, pero no has quitado el pie del gas en ningún momento, aún sabiendo que quizás no lo terminarías. No te has rendido", elogió Jordi Cruz Mas, de la actriz, a quien se sumó Pepe Rodríguez. "Después de una prueba extenuante como la anterior, llegas aquí con otra prueba de alta cocina y que lo hayas peleado, me quito el sombrero, eres un ejemplo de mujer luchadora. Qué bestia, qué animal, cuando alguien da todo lo que tiene dentro no se le puede exigir más", valoró el juez.

Tras la pertinente cata, los jueces decidieron salvar en primer lugar a López, lo que dejó a Bustamante y Barrios en la cuerda floja, antes de que el primero se convirtiera en el último finalista. "La verdad es que venía con un poco de miedo, pero cuando llegué aquí, se me ha tratado tan bien, he tenido una experiencia tan bonita, que me he olvidado de todo", confesó la actriz, en su despedida, quien incluso se había sentido "libre" y estaba "muy orgullosa" de su concurso. "Agradezco que me digáis tantas cosas bonitas, porque hago las cosas y pienso que no tienen mérito ninguno, pero me lo creo ya", declaró la intérprete, emocionando a sus compañeros, antes de ser arropada tanto por los finalistas como por el resto de miembros del jurado. Una despedida en la que Barrios no solo recibió todo el cariño que había dado, sino que abandonó también el programa rodeada de música y buen humor.