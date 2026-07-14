Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa', que llegará el miércoles 15 de julio después de no emitirse el martes por el previo a la retransmisión del Francia - España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, estará marcado por el empeoramiento de la salud de la hija de María Fernández y por el esperado reencuentro entre Petra y su hermana Tomasa. Además, la llegada de Máximo y su séquito continúa revolucionando la vida en La Promesa.

La estancia de Máximo de Buenaventura (Javier Lago) en el palacio comienza de la peor manera posible. Un desafortunado error lleva al aristócrata a confundir a Ángela (Marta Costa) con Martina (Amparo Piñero), provocando un primer encuentro tan incómodo como desastroso entre ambos. Mientras tanto, Julio (Christian Mulas) y Tomasa no tardan en mostrar su descontento con todo lo que encuentran a su paso. Los recién llegados critican duramente cada rincón de La Promesa y la actitud de Tomasa deja claro desde el primer momento que no tiene ninguna intención de reconciliarse con Petra (Marga Martínez). El servicio observa con decepción la arrogancia de los invitados, cuya actitud empieza a generar un creciente malestar.

Por otro lado, Manuel (Arturo García Sancho) y Ciro (Juan Perales) acompañan a Máximo a conocer el hangar y la empresa de aviación. Durante la visita, Ciro actúa como si fuera el único propietario del negocio, una actitud que sorprende tanto a Manuel como a Julieta (Vera Asunción). Lejos de provocar un conflicto inmediato, ambos terminan contemplando la escena con una mezcla de incredulidad y diversión.

Alonso y Máximo en una escena de 'La promesa'

La salud de la hija de María da un preocupante giro

La preocupación se instala definitivamente en la zona de servicio cuando el estado de la hija de María Fernández (Sara Molina) empeora de forma repentina. La pequeña sufre una fuerte subida de fiebre, obligando a avisar de urgencia al doctor. Tras examinarla, el médico confirma las peores sospechas: la recién nacida padece una grave infección que podría estar relacionada con la falta de higiene durante el parto. El diagnóstico deja a María y Carlo (Jose Miguel Blanco) completamente destrozados, mientras todo el palacio permanece pendiente de la evolución de la bebé.

Al mismo tiempo, Manuel y Julieta continúan atrapados en un amor que saben imposible. Ambos siguen sufriendo por unos sentimientos que no pueden vivir libremente, aunque la joven decide ocultarle un detalle importante: Ciro le ha confesado que desea tener un hijo con ella, una revelación que podría complicar aún más la situación entre los tres.

Otro de los momentos más esperados del capítulo llega con el reencuentro entre Petra y Tomasa. Después de quince años sin dirigirse la palabra, las dos hermanas vuelven a verse cara a cara. Sin embargo, lejos de producirse una reconciliación, el encuentro está marcado por la frialdad, la hostilidad y las heridas del pasado, dejando claro que el conflicto entre ambas sigue tan vivo como el primer día.