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REFLEXIÓN PERSONAL

Pedro Almodóvar pone en valor la memoria histórica en 'La revuelta': "Estoy aterrorizado"

El director está en plena promoción de su nueva película, 'Amarga Navidad'.

Pedro Almodóvar pone en valor la memoria histórica en 'La revuelta': "Estoy aterrorizado"
©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 20 Marzo 2026 12:08 (hace 11 horas)

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La revuelta

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La revuelta

2024 - Act

España

Talk Show

7,0

Popularidad: #41 de 2.176

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'La revuelta', en imágenes 5 fotos

Ricardo Castella y Grison junto a David Broncano en 'La revuelta' David Broncano junto a Jorge Ponce en 'La revuelta' El equipo titular de 'La revuelta' con una máquina del tiempo Ricardo Castella y Grison en 'La revuelta' de La 1 de RTVE David Broncano en 'La revuelta' de La 1 de RTVE

'La revuelta' se vistió de gala para recibir la visita de Pedro Almodóvar. El programa de David Broncano alargó su duración para cubrir el hueco de 'Al margen de todo' y consiguió liderar frente a 'El hormiguero' con un 13,5% de share y 1.595.000 espectadores, hazaña que no ocurría desde el 1 de diciembre de 2025. El presentador dio la bienvenida al cineasta con todos los honores: "Hoy, en 'La revuelta', una persona que más que un director de cine es una institución, una religión (...) Estamos ante el más grande, ante la estrella que más brilla. Un aplauso para Pedro Almodóvar".

Pese a reconocer que llegaba un poco asustado, el director acabó alabando el programa y su público: "He estado en varias televisiones a lo largo de mi vida y nunca me había encontrado un público así". Tan a gusto se encontró que Almodóvar acabó hablando de sus orígenes y la importancia de recordar la historia para no repetir los errores del pasado. "En mi casa, como en la mayoría de las casas españolas durante la posguerra, no se mencionaba que había habido una Guerra Civil, y eso pasó y fue impresionante, murió mucha gente", dijo el cineasta.

Pedro Almodóvar se mostró muy cercano durante su entrevista en &#39;La revuelta&#39;
Pedro Almodóvar se mostró muy cercano durante su entrevista en 'La revuelta'
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David Broncano aseguró que le gusta mucho la memoria histórica "porque es muy importante", a lo que Almodóvar contestó de forma tajante: "Vamos que si lo es, imagínate tú que la repetimos. Hay que tener cuidado, chicos. Estoy aterrorizado. Cuando llego a casa y veo el telediario me preocupo mucho". Asimismo, el director afirmó que echa de menos los 80 "por la enorme libertad que había": "No te puedes imaginar lo que significa vivir bajo una dictadura y de pronto cambia y tienes acceso a todo tipo de libertades (...). Lo aproveché y aquello lo convertí en el tema de mis primeras películas. Mis primeras películas nacían como si Franco no hubiera existido. Era mi venganza personal".

El apoyo inigualable de su hermano

Pedro Almodóvar no acudió solo a 'La revuelta'. Consciente de la imprevisibilidad del programa, el director decidió contar con la compañía de su hermano, Agustín Almodóvar, que se encontraba sentado entre el público. "Su función es estar ahí, controlando", desveló el director. Sin embargo, David Broncano no entendía por qué estaba sentado en el patio de butacas en vez de en el palco donde normalmente se sientan los acompañantes de los invitados: "Pero, ¿por qué habéis decidido que esté ahí sentado? ¿Para verlo más cerca?".

Agustín Almodóvar acompañó a su hermano a &#39;La revuelta&#39;
Agustín Almodóvar acompañó a su hermano a 'La revuelta'

Pedro Almodóvar respondió con total sinceridad a la pregunta del presentador: "¿Sabes lo que pasa? Que yo a veces tengo bloqueos. De pronto no me acuerdo que tú te llamas David. De hecho, te voy a enseñar que tengo aquí apuntado 'Broncano' por si se me olvida". El director reconoció que no ha hablado mucho sobre el presentador, por lo que no lo tiene memorizado. Además, el cineasta dio otro argumento más: "También es porque yo mangoneo mucho. Miro y digo a ver dónde está la luz o te indico algo. Es deformación profesional. Y él me avisa".

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