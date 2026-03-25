Por Adrián López Carcelén |

La visita de Pedro Almodóvar a 'La revuelta' el pasado jueves 19 de marzo sigue dando de qué hablar. Durante la emisión del martes 24 de marzo, fue Candela Peña la que se refirió a la entrevista del cineasta para echarle en cara a David Broncano su actitud durante el programa. "Te voy a regañar", adelantó la actriz.

Peña aludió a un episodio relacionado con el flan que la hermana de Pedro Almodóvar había realizado para el equipo del formato de La 1. Es común que Broncano y Grison se lancen comida entre ellos para intentar alcanzarla, y el tradicional postre del director no fue una excepción. Sin embargo, a Candela Peña parece que no le hizo mucha gracia el juego. "No se juega con esa tontada. David, sois unos heteruzos de mucho cuidado", dijo la actriz.

Pedro Almodóvar visitó 'La revuelta' con un flan hecho por su hermana

Candela Peña, que colabora de forma habitual en 'La revuelta', no se quedó ahí y siguió con su regañina al conductor del espacio: "Que María Jesús Almodóvar Caballero ha comprado 24 huevos para hacer dos flanes de doce huevos cada uno. Eso sí que es ganar un Óscar (...). Yo soy María Jesús, en mi piso allí, fregando el resto de todos los huevos, y veo que estos maricones a las diez de la noche están haciendo eso con mi flan y os regaño, David".

La trascendencia del flan de Almodóvar

David Broncano se defendió frente a Candela Peña en 'La revuelta'

David Broncano se defendió aludiendo a la respuesta afirmativa que dio Pedro Almodóvar antes de lanzarlo a Griso. "Como sabía que el flan de Almodóvar es una cosa mítica en el mundo del cine,", expresó el presentador del espacio.

"¿Qué te va a decir una persona que está aquí y ya estás tú con el cacho de flan en la mano? (...). David, eso fue una ordinariez", respondió Candela Peña, a la que pareció no convencerle la explicación del humorista. De hecho, la actriz resaltó la importancia que tiene ese flan para los trabajadores del sector audiovisual. "Que te invitaran a una cucharada de ese flan era el Santo Grial", dijo Peña, que recordó una anécdota relacionada con el postre que vivió durante un rodaje con Pedro Almodóvar.