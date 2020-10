Laura Sánchez ('MasterChef Celebrity'): "No quise confundir trans con travelo; se sacó de contexto y pido disculpas"

Las cocinas de 'MasterChef Celebrity' reabrieron sus puertas el 15 de septiembre para recibir una nueva promoción de aspirantes. Desde entonces, ya son varios los que han tenido que abandonar el concurso, pero una de las que sigue es la actriz y modelo Laura Sánchez. Desde FormulaTV hemos hablado con ella para que nos cuente cómo se siente dentro del talent y repasa con nosotros sus momentos más destacados, como el miedo que sintió al ver los cangrejos vivos o cuando Samantha Vallejo-Nágera escupió uno de sus platos al probarlo. Además, Sánchez rompe su silencio y habla de la polémica que se generó cuando mencionó que hizo de "travelo" al interpretar a una mujer trans.

En general creo que está siendo una edición en la que reina más el humor que el sabor

Cuéntanos qué balance de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' hasta este momento, tanto en general como personal.

En general creo que está siendo una edición en la que reina más el humor que el sabor. Yo viéndola como espectadora me lo estoy pasando muy bien. En personal, yo no creía que tuviera tantas caras; he tenido que analizar mucho que cualquiera de nosotros lo pasa mal a lo largo de una semana, por ejemplo, y nos pasan cosas malas, y nos preocupamos, y nos estresamos, y nos enfadamos... pero no tienes tres cámaras grabándote. No sabes qué caras pones, pero en el programa sí y yo lo veo y lo paso mal por mí cuando sé lo que ha pasado. Me veo y pienso: "Lo estás pasando, bonita, que te quieres ir a tu casa ya".

Veo a otra persona que ha hecho otro programa que no soy yo

¿Cuando lo ves como espectadora, sales del programa viendo a Laura Sánchez como otra persona?

Sí, totalmente, y le hablo a la tele como una loca. Y me digo: "Oye, corre, que no te va a dar tiempo". Y veo el programa y me digo a mí misma: "¿Pero por qué no has contestado a los jueces?". Veo a otra persona que ha hecho otro programa que no soy yo.

Y eso que tú tienes todos los spoilers.

Claro, yo personalmente tengo todos los míos, pero los de los demás no los tengo. Porque cuando grabas, tú haces tu programa, pero hay mil cosas que tú no ves. A lo mejor tengo a Ballesta al lado cocinando, pero yo no estoy pendiente de lo que hace él, ni de lo que cuenta, ni de lo que dice cada uno cuando nos metemos en el confesionario. Todo esto para mí es maravilloso porque veo el programa como una espectadora más.

¿Cómo está siendo la relación entre los concursantes? En general se ve muy buen ambiente.

Y sigue el buen ambiente. No sé si alguien os lo ha comentado, si no yo os doy el dato: tenemos un grupo de WhatsApp que sigue muy activo. Y no solo los martes, sino todos los días. Es un grupo que no te puedes dormir, porque si no te dan caña por todos lados. Esto ocurre porque ha habido muy buen ambiente, porque si no tú haces un programa, lo acabas de grabar y hasta luego, Maricarmen.

El odiado de la edición es Gonzalo Miró. ¡Encima se ha llevado el pin de la inmunidad diciendo que no sabe cocinar!

En la presentación comentaste que había un gran odiado de la edición. ¿Es Gonzalo Miró?

¡Claro! El odiado general es Gonzalo Miró. ¡Encima se ha llevado el pin de la inmunidad diciendo que no sabe cocinar! Si el problema del odio a él es que ha dicho que no sabe cocinar. No mientas desde el principio, tío. No sabemos por dónde va a salir.

¿Te da rabia no tener tú ese pin?

Me da mucha rabia. Me hubiera encantado emplatar directamente, que en el último programa no me dio tiempo ni a eso. Si se lo dieron a él, bien merecido está, pero mirad las caras de Ainhoa al lado que pone cara de tongo.

Supongo que todo esto de que Gonzalo es el odiado es dentro de la comedia, ¿no?

Todo dentro de la coña. Todo. Pero siempre tiene que haber un odiado. Además, la semana pasada iba caminando por la calle, me pita un coche, me giro y era Gonzalo. Entonces le dije lo que siempre dice Flo: "¡Que te calles!". Pero es que nada más pasa esto, Gonzalo escribe en el grupo de WhatsApp: "La Sánchez es de esas mujeres que le pitan y se gira". Así es todo el día, dando caña, caña, caña.

Un momento en el que yo personalmente me vi reflejado en ti es cuando estabas asustada con los cangrejos...

Porque pican. Vamos a ver, ¡que pican! Yo iba de guay, que intenté cogerlos, pero me llevé unos picotazos innecesarios. Lo mejor de todo es que se cayeron a la arena y eso hay que lavarlo. Y aparte había que cortarlos vivos a la mitad. Que yo no tengo ningún problema en el mundo cuchillo y en el mundo animal, pero una cosa es que no tenga problema y otra cosa es que sea agradable. Hay una gran diferencia.

Que Samantha escupa mi comida está muy feo. Y más ella, que viene del Liceo Francés

También fue muy destacable cuando presentaste tu plato de cazón y Samantha lo escupió al probarlo. ¿Cómo te sentó eso?

¿Sabes qué? Yo les presentaba los platos, midiendo 1,80, llegaba a esos tres personajes y me hacía pequeñita, porque sabía que hiciera lo que hiciera, ellos me lo iban a tirar por tierra. Pero que escupa mi comida está muy feo. Muy feo, muy feo. Y más ella, que viene del Liceo Francés, que seguro que allí ha comido mucho peor.

Pero a ti quien más te impone es Pepe, ¿no?

Sí. Y no me lo he ganado todavía a estas alturas. Ya habrá momentos, pero mira que hemos seguido haciendo cosas juntos y nada. Le vacilo mucho fuera de cámara, eso también es verdad. Pero es que se pone tan serio y tan borde... ¿Te has dado cuenta de que han cambiado los roles? Este año está mucho más simpático Jordi que Pepe. Samantha sigue igual, pero ellos dos han cambiado. Eso sí, no pueden perder la autoridad cuando sale Josie, que se vuelven niños los dos.

Comentaste al principio de la edición que estabas obsesionada con la cocina y que incluso soñabas con recetas. ¿Se te ha pasado ya?

No del todo. He llegado de viaje esta mañana y cuando estaba en casa he ido al frigorífico para ver si tenía que hacer la compra. He sacado una carne congelada que tenía que picar y me he hecho una salsa boloñesa con un pasta inventada. Me he grabado un vídeo pero no lo he subido porque el audio ha salido mal, pero estoy todo el día con la cocina.

He arrancado una empresa gastronómica a raíz de mi paso por 'MasterChef'

Pues eso es muy útil.

Sí, además he arrancado una empresa gastronómica a raíz de 'MasterChef'. Empezamos a distribuir online muy pronto productos artesanos de Andalucía. Jamón, queso, aceites... todo artesano. Me ha dado por ahí. Además el confinamiento me ha enseñado que hay que volver un poquito atrás y volver a la tierra.

En ningún momento quise confundir "transexual" con "travelo"; a lo mejor cortaron donde no tenían que cortar

En un programa te referiste como "travelo" para hablar de un personaje trans que interpretaste y no sentó nada bien a la audiencia.

La verdad es que me dolió mucho que fuera así porque yo respeto a todo el mundo. Fue a lo mejor sacado de contexto y en ningún momento quise confundir "transexual" con "travelo". Estaba hablando con La Terre y a lo mejor cortaron donde no tenían que cortar, pero me dio mucha pena que quedara esa imagen cuando yo soy súper número uno de todo el colectivo.

¿Puede ser que te olvidaras de las cámaras y al final era tener una conversación con una amiga en la que no tienes filtro?

Totalmente, además estaba hablando de un personaje al que le tengo muchísimo cariño y además estaba hablando con una persona de total confianza. Se han cortado muchas cosas porque estábamos cocinando y hemos dicho barbaridades como si estuviéramos en la cocina de nuestra casa, entonces creo que se ha sacado un poco del sitio porque en ningún momento era mi intención dañar a nadie. Para nada. Pido mis disculpas a quien se haya sentido dolido porque no era mi intención.

Es un comentario que, equivocadamente, puede surgir, pero lo raro es que TVE no cortara ese fragmento.

Porque ni la gente que lo monta fue consciente. Lo vieron de una manera natural. Puede ser. Tienen tanto contenido... Aunque realmente no lo sé.

Cuando grabábamos 'Los hombres de Paco', no éramos conscientes de la trascendencia que iba a tener la relación de Pepa y Silvia

Hablando del colectivo, tenemos que comentar que mucha gente en redes sigue recordando la relación de Pepa y Silvia en 'Los hombres de Paco'. ¿Cómo vives que tantos años después la gente siga viviendo esa historia?

Pues es un orgullo. Hace una semana me llegó un mensaje privado de una chica que gracias a mi personaje ha podido contar a sus padres su tendencia sexual. ¡Tanto tiempo después! Me parece tan bonito... Yo sigo teniendo mucha relación con Marián Aguilera y cuando nos llegan montajes o vídeos nos los mandamos porque no éramos conscientes en el momento que hicimos la serie de la trascendencia que iba a tener.

Ahora vuelve la serie...

Sí. Vuelve. Esperemos que tenga más temporadas.

¿Y más proyectos que tengas tú después de 'MasterChef Celebrity' en televisión?

Pues tengo cosas puntuales. Todo está cogido con pinzas esperando las nuevas medidas, viendo cómo está la situación, que se retrasa todo. Sigo trabajando para la casa, tengo algún 'Maestros de la costura', y a tope con Villa Sánchez que es mi proyecto gastronómico. No me puedo quejar laboralmente, la verdad. Ojalá todo remonte nuevamente.