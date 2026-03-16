Lista completa de ganadores de los Oscar 2026

La película española 'Sirat' finalmente no consiguió llevarse ninguna estatuilla.

Lista completa de ganadores de los Oscar 2026
Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Marzo 2026 11:47 (hace 13 horas)

Los Oscar 2026 se celebraron en Los Ángeles, acogiendo la 98.ª edición de estos míticos premios, dando lugar a una noche en la que el cine volvió a brillar con fuerza y diversidad. La gran vencedora de la gala fue la película 'Una batalla tras otras', que se llevó seis estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Paul Thomas Anderson o Mejor Guion Adaptado, coronando una trayectoria que la convirtió en la gran favorita de la velada.

Además, la ceremonia fue histórica por la inclusión de la nueva categoría de Mejor Casting, que también se llevo 'Una batalla tras otras', y por los momentos reivindicativos que se vivieron, como el de Javier Bardem gritando el 'No a la guerra' y pidiendo la libertad de Palestina. En los principales premios interpretativos, Michael B. Jordan se alzó con el Oscar a Mejor Actor por su sorprendente doble papel en 'Los pecadores', mientras que Jessie Buckley hizo historia al ganar Mejor Actriz por su emotiva actuación en 'Hamnet'.

Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor actor por &#39;Los pecadores&#39;
Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor actor por 'Los pecadores'

Lista de nominados y ganadores

Mejor película

  • 'Bugonia'
  • 'F1: La película'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
  • 'El agente secreto'
  • 'Valor sentimental'
  • 'Los pecadores'
  • 'Sueños de trenes'

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
  • Josh Safdie, por 'Marty Supreme'
  • Joachim Trier, por 'Valor sentimental'
  • Ryan Coogler, por 'Los pecadores'
  • Chloé Zhao, por 'Hamnet'

Mejor actriz

Mejor actor

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

Mejor guion original

&#39;Una batalla tras otra&#39; se alzó con el premio a Mejor Película
'Una batalla tras otra' se alzó con el premio a Mejor Película

Mejor guion adaptado

  • 'Bugonia'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
  • 'Sueños de trenes'

Mejor montaje

  • 'F1: La película'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
  • 'Valor sentimental'
  • 'Los pecadores'

Mejor fotografía

  • 'Frankenstein'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Los pecadores' (GANADOR)
  • 'Sueños de trenes'

Mejor casting

  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
  • 'El agente secreto'
  • 'Los pecadores'

Mejor diseño de producción

  • 'Frankenstein' (GANADOR)
  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Los pecadores'

Mejor vestuario

Mejor maquillaje y peluquería

Mejores efectos visuales

Mejor sonido

  • 'F1: La película' (GANADOR)
  • 'Frankenstein'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Los pecadores'
  • 'Sirat'

Mejor banda sonora original

  • 'Bugonia'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Los pecadores' (GANADOR)

Mejor canción original

  • 'Dear Me', de 'Diane Warren: Relentless'
  • 'Golden', de 'Las guerreras k-pop' (GANADORA)
  • 'I Lied to You', de 'Los pecadores'
  • 'Sweet Dreams of Joy', de 'Viva Verdi!'
  • 'Train Dreams', de 'Sueños de trenes'
Amy Madigan ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por su papel en &#39;Weapons&#39;
Amy Madigan ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por su papel en 'Weapons'

Mejor película de animación

Mejor película internacional

  • 'El agente secreto'
  • 'Un simple accidente'
  • 'Valor sentimental' (GANADORA)
  • 'Sirat'
  • 'La voz de Hind'

Mejor documental

  • 'The Alabama Solution'
  • 'Come See Me in the Good Light'
  • 'Cutting Through Rocks'
  • 'Mr. Nobody Against Putin' (GANADOR)
  • 'The Perfect Neighbor'

Mejor cortometraje de ficción

  • 'Butcher's Stain'
  • 'A Friend of Dorothy'
  • 'Jane Austen's Period Drama'
  • 'The Singers' (GANADOR)
  • 'Two People Exchanging Saliva' (GANADOR)

Mejor cortometraje de animación

  • 'Butterfly'
  • 'Forevergreen'
  • 'The Girl Who Cried Pearls' (GANADOR)
  • 'Retirement Plan'
  • 'The Three Sisters'

Mejor cortometraje documental

  • 'All the Empty Rooms' (GANADOR)
  • 'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'
  • 'Children No More: 'Were and Are Gone''
  • 'The Devil Is Busy'
  • 'Perfectly a Strangeness'

Sirat, con las manos vacías

A pesar de llegar a la gran noche de los Premios Oscar 2026 con dos nominaciones, a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido, la película española 'Sirat', dirigida por Óliver Laxe, se quedó finalmente sin estatuillas tras la ceremonia celebrada ayer en Los Ángeles. En la categoría internacional, 'Valor sentimental' se llevó el Oscar, mientras que en el apartado de sonido hizo lo propio la cinta 'F1: la película'.

