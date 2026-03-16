Lista completa de ganadores de los Oscar 2026

Los Oscar 2026 se celebraron en Los Ángeles, acogiendo la 98.ª edición de estos míticos premios, dando lugar a una noche en la que el cine volvió a brillar con fuerza y diversidad. La gran vencedora de la gala fue la película 'Una batalla tras otras', que se llevó seis estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Paul Thomas Anderson o Mejor Guion Adaptado, coronando una trayectoria que la convirtió en la gran favorita de la velada.
Además, la ceremonia fue histórica por la inclusión de la nueva categoría de Mejor Casting, que también se llevo 'Una batalla tras otras', y por los momentos reivindicativos que se vivieron, como el de Javier Bardem gritando el 'No a la guerra' y pidiendo la libertad de Palestina. En los principales premios interpretativos, Michael B. Jordan se alzó con el Oscar a Mejor Actor por su sorprendente doble papel en 'Los pecadores', mientras que Jessie Buckley hizo historia al ganar Mejor Actriz por su emotiva actuación en 'Hamnet'.
Lista de nominados y ganadores
Mejor película
- 'Bugonia'
- 'F1: La película'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
- 'El agente secreto'
- 'Valor sentimental'
- 'Los pecadores'
- 'Sueños de trenes'
Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
- Josh Safdie, por 'Marty Supreme'
- Joachim Trier, por 'Valor sentimental'
- Ryan Coogler, por 'Los pecadores'
- Chloé Zhao, por 'Hamnet'
Mejor actriz
- Jessie Buckley, por 'Hamnet' (GANADORA)
- Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'
- Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
- Renate Reinsve, por 'Valor sentimental'
- Emma Stone, por 'Bugonia'
Mejor actor
- Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio, por 'Una batalla tras otra'
- Ethan Hawke, por 'Blue Moon'
- Michael B. Jordan, por 'Los pecadores' (GANADOR)
- Wagner Moura, por 'El agente secreto'
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por 'Valor sentimental'
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por 'Valor sentimental'
- Amy Madigan, por 'Weapons' (GANADORA)
- Wunmi Mosaku, por 'Los pecadores'
- Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por 'Una batalla tras otra'
- Jacob Elordi, por 'Frankenstein'
- Delroy Lindo, por 'Los pecadores'
- Sean Penn, por 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
- Stellan Skarsgård, por 'Valor sentimental'
Mejor guion original
- 'Blue Moon'
- 'Un simple accidente'
- 'Marty Supreme'
- 'Valor sentimental'
- 'Los pecadores' (GANADOR)
Mejor guion adaptado
- 'Bugonia'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
- 'Sueños de trenes'
Mejor montaje
- 'F1: La película'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
- 'Valor sentimental'
- 'Los pecadores'
Mejor fotografía
- 'Frankenstein'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores' (GANADOR)
- 'Sueños de trenes'
Mejor casting
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
- 'El agente secreto'
- 'Los pecadores'
Mejor diseño de producción
- 'Frankenstein' (GANADOR)
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores'
Mejor vestuario
- 'Avatar: Fuego y ceniza'
- 'Frankenstein' (GANADOR)
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Los pecadores'
Mejor maquillaje y peluquería
- 'Frankenstein' (GANADOR)
- 'Kokuho'
- 'Los pecadores'
- 'The Smashing Machine'
- 'La hermanastra fea'
Mejores efectos visuales
- 'Avatar: Fuego y ceniza' (GANADOR)
- 'F1: La película'
- 'Jurassic World: El renacer'
- 'Laberinto en llamas'
- 'Los pecadores'
Mejor sonido
- 'F1: La película' (GANADOR)
- 'Frankenstein'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores'
- 'Sirat'
Mejor banda sonora original
- 'Bugonia'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores' (GANADOR)
Mejor canción original
- 'Dear Me', de 'Diane Warren: Relentless'
- 'Golden', de 'Las guerreras k-pop' (GANADORA)
- 'I Lied to You', de 'Los pecadores'
- 'Sweet Dreams of Joy', de 'Viva Verdi!'
- 'Train Dreams', de 'Sueños de trenes'
Mejor película de animación
- 'Arco'
- 'Elio'
- 'Las guerreras K-pop' (GANADORA)
- 'Little Amélie'
- 'Zootrópolis 2'
Mejor película internacional
- 'El agente secreto'
- 'Un simple accidente'
- 'Valor sentimental' (GANADORA)
- 'Sirat'
- 'La voz de Hind'
Mejor documental
- 'The Alabama Solution'
- 'Come See Me in the Good Light'
- 'Cutting Through Rocks'
- 'Mr. Nobody Against Putin' (GANADOR)
- 'The Perfect Neighbor'
Mejor cortometraje de ficción
- 'Butcher's Stain'
- 'A Friend of Dorothy'
- 'Jane Austen's Period Drama'
- 'The Singers' (GANADOR)
- 'Two People Exchanging Saliva' (GANADOR)
Mejor cortometraje de animación
- 'Butterfly'
- 'Forevergreen'
- 'The Girl Who Cried Pearls' (GANADOR)
- 'Retirement Plan'
- 'The Three Sisters'
Mejor cortometraje documental
- 'All the Empty Rooms' (GANADOR)
- 'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'
- 'Children No More: 'Were and Are Gone''
- 'The Devil Is Busy'
- 'Perfectly a Strangeness'
Sirat, con las manos vacías
A pesar de llegar a la gran noche de los Premios Oscar 2026 con dos nominaciones, a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido, la película española 'Sirat', dirigida por Óliver Laxe, se quedó finalmente sin estatuillas tras la ceremonia celebrada ayer en Los Ángeles. En la categoría internacional, 'Valor sentimental' se llevó el Oscar, mientras que en el apartado de sonido hizo lo propio la cinta 'F1: la película'.