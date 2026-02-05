Lista de nominados a los Premios ALMA 2026

Por Fernando S. Palenzuela |

El sindicato de guionistas ALMA ha dado a conocer la lista de producciones audiovisuales que han sido nominadas en la novena edición de los Premios ALMA, que cuentan con la colaboración de DAMA, la entidad de gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales. Al listado han llegado 27 obras de las 473 que se han producido y estrenado en España durante 2025.

En esas 27 obras encontramos a 153 guionistas nominados, de los cuales tan solo 53 son mujeres, es decir, una tercera parte. Tal y como valora ALMA, se trata de un porcentaje muy reducido de mujeres guionistas con respecto al de hombres en el entramado audiovisual de nuestro país. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 26 de marzo en los Cines Capitol de Madrid.

La visita de Rosalía a 'La revuelta'

Entre los nominados, repiten 'La revuelta' y 'Cifras y letras', que obtuvieron el premio en la pasada edición. Si echamos un vistazo a las cadenas, grupos y plataformas de las series, programas y concursos nominados, RTVE es la más nominada con 7 proyectos. Le siguen Movistar Plus+ (4), Atresmedia (3), HBO Max (2), Netflix (1) y TV3 (1). En cambio, Mediaset España no tiene ninguna nominación.

Fotograma de 'Los domingos'

Lista de nominados

Mejor guion de largometraje de comedia

Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira y Joaquín Oristrell, por 'La cena'

Borja Cobeaga y Valentina Viso, por 'Los aitas'

Cesc Gay y Eduard Sola, por 'Mi amiga Eva'

Mejor guion de largometraje dramático

Alauda Ruiz De Azúa, por 'Los domingos'

Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'

Eva Libertad, por 'Sorda'

Mejor guion de largometraje documental

Isaki Lacuesta y Elena Molina, por 'Flores para Antonio'

Juan Cavestany, por 'Madrid. Ext.'

Albert Serra, por 'Tardes de soledad'

Mejor guion de serie de comedia

Víctor García León, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio, Ana Boyero y Daniel Castro, por 'Animal'

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, por 'La vida breve'

Juan Maidagán y Pepón Montero, por 'Poquita fe'

Mejor guion de serie dramática

Fran Araújo, Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, por 'Anatomía de un instante'

Leticia Dolera, David Gallart y Almudena Monzú, por 'Pubertat'

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, por 'Yakarta'

Mejor guion de serie documental

Marc Cases, Ignasi Gisbert, Martí Haro, Minaia Llorca, Nil Montilla, Javi Oms, Anna Punsí y Xènia Sanromà, por 'Crims'

Kike Costas, Irene del Cerro y Noemí Redondo, por 'Expediente Vallecas'

Manel Lucas, por 'Los archivos secretos del NO-DO'

Mejor guion de serie diaria

Carmen Llano, Susana Prieto, Juanma Ruiz Córdoba, Álvaro Bermúdez de Castro, Miguel Bueno, Christian Escamilla, Rafa Gallego, Moisés Gómez Ramos, Alberto Grondona y Félix J. Velando, por 'La promesa'

Beatriz Duque, Verónica Viñé, Jordi Calafí, Eulàlia Carrillo, Mauricio Romero, Roberto Goñi, Alexis García Pérez de Medina, Bárbara Alpuente, Julia Altares, Luis Chover, Rocío Chozas, Mercedes Cruz, Guillermo Escobedo, Carlos Falces, Matías García, Ernesto Grimaldi, Beatriz González Cruz, Laura Molpeceres, Ana Muniz da Cunha, Federico Muñoz Alonso, Manel Nofuentes, Nacho Pérez de la Paz, Clara Pérez Escrivá, Susana Sánchez Carvajal, Laura Solana Erdozain y Almudena Vázquez, por 'Sueños de libertad'

David Casany, Ruth García, Arantxa Cuesta, Miriam García Montero, Quico López, David Oliva, Juan Vicente Pozuelo y Santiago Tabuenca, por 'Valle Salvaje'

Mejor guion de programa

Alejandro Alcaraz, Elena Beltrán, Jesús Caballero, Pilar de Francisco, Mario de la Mano, Laura del Val, Pablo González Batista, Toño Pérez, Jero Rodríguez, Carlos Sanandrés, Arantxa Soroa, Álvaro Velasco y Antonio Vicente, por 'Cachitos de hierro y cromo'

Eduardo García Eyo, David Dato, Iratxe Fernández de Velasco, Lucas Fuentes, Manuel Gay, Alberto González Vázquez, Olalla Granja, Diego López Escribano, David Navas, Yaiza Nuevo, Alberto P. Castaños, Carlos Pérez Uribe, Carles Sánchez, Diego Saucedo, Jesús Torres, Mikel Uribe-Etxebarria e Irene Varela, por 'El intermedio'

Diego Fabiano, Rubén Ajaú, Manuel Álvarez, Elena Beltrán, Danny Boy-Rivera, Miguel Campos, Yunez Chaib, Xavi Daura, Javier Díaz-Pinés, Sandra Flores, Helena Pozuelo, Iggy Rubín y Javi Valera, por 'La revuelta'

Mejor guion de concurso