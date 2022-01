Localizan a un niño perdido gracias a la retransmisión de 'Andalucía directo'

Los niños de Sevilla estaban más que emocionados durante el recorrido del Heraldo por la ciudad durante el 4 de enero de 2022, pero el entusiasmo de uno de ellos y su pasión por seguirlo le hizo alejarse de sus padres. Se trata de Manuel, un niño de 10 años que se despistó, consiguiendo que su padre Antonio lo perdiera de vista durante más de una hora.

Padre e hijo en 'Canal Sur'

Tras buscarlo sin cesar, Antonio se dirigió a la policía en busca de ayuda cuando, de forma repentina, recibía la llamada de la abuela del pequeño con una noticia que concluyó con la búsqueda de Manuel. "Una hora ya que el niño no aparece y cuando estoy hablando con la policía me suena el teléfono y es mi madre diciéndome: 'Oye, niño. ¡Qué guapo está el niño en la tele! Está saliendo en directo ahora mismo'".

A lo que Antonio contestaba: "'¿Que está saliendo el niño en directo? ¿Dónde está el niño?'. Mi madre me dice qué es lo que ve por atrás y se va corriendo en busca del niño", explicaba el padre de Manuel a las cámaras de los informativos de Canal Sur, agradeciendo que Manuel apareciese en 'Andalucía directo'. No obstante, Antonio desvelaba también que no era la primera vez que Manuel se perdía. "En Dubai, en Times Square en Nueva York se nos perdió también. Tenemos historias con los niños para escribir el libro de Petete", explicaba bromeando.

Más anécdotas

Lo ocurrido en Sevilla con Manuel no ha sido el único momento surrealista del día 4 de enero de 2022. En la Cabalgata de los Reyes Magos en Cádiz, los niños se quedaron de piedra al ver cómo uno de los disfraces de osos polares del recorrido se encontraba más que desinflado, perdiendo así la forma de animal, provocando las carcajadas entre los allí presentes.