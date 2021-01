'Loki' podría tener segunda temporada

Cuando Marvel Studios anunció su ambicioso plan para expandir el MCU a la pequeña pantalla mediante múltiples miniseries que conectarían con las películas, sus responsables insistieron en que la idea era que 'Bruja Escarlata y Visión', 'Falcon y el Soldado de Invierno' y 'Loki', los primeros proyectos de Disney+ anunciados, fuesen historias con un principio y un final. Pues bien, para sorpresa de nadie, parece que algunas de esas 'miniseries' tendrán más de una temporada.

Tom Hiddleston en 'Loki'

Disney aún no lo ha hecho oficial, sin embargo, en el comunicado que el estudio ha lanzado para anunciar que Michael Waldron, showrunner de 'Loki', escribirá una nueva película del universo "Star Wars", se menciona que el guionista participe de alguna manera en la segunda temporada de 'Loki'. Con lo cual, Disney estaría confirmando indirectamente que la ficción protagonizada por Tom Hiddleston tendrá segunda temporada.

Lo cierto es que era algo que se veía venir, sobre todo después del éxito arrollador de 'The Mandalorian', porque es la mejor manera de explotar en una nueva ventana el exitosísimo universo cinematográfico construido por Marvel durante más de una década sin renunciar a la gran pantalla. Seguramente no todas las miniseries se convertirán en series regulares, pero muchos de los proyectos anunciados, como 'Hawkeye' o 'Falcon y el Soldado de Invierno', tienen suficiente potencial como para expandirse más allá de los seis u ocho episodios previstos.

Por otro lado, que 'Loki' tenga segunda temporada no necesariamente quiere decir que veremos esos nuevos episodios a corto plazo. De hecho, es muy probable que se busque la manera de encajarla con el estreno de alguna de las películas previstas en la fase 4 del MCU, como por ejemplo "Thor: Love and Thunder", o incluso de la fase 5 porque, recordemos, a partir de ahora las series también estarán directamente conectadas.

La visión de Wanda se aproxima

Para ver a Hiddleston en el papel del voluble semidiós asgardiano aún habrá que esperar unos meses ya que Disney retrasó el estreno de 'Loki' hasta mayo. No obstante, en una semana podremos disfrutar de la primera serie Marvel de Disney+, 'Bruja Escarlata y Visión', la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que se comenta que es una especie de precuela de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la secuela de "Doctor Strange" que dirigirá Sam Raimi y que, casualmente, contará con un guión de Waldron.