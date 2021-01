Las series internacionales más esperadas de 2021: De 'Euphoria' a 'Bruja Escarlata y Visión'

La industria audiovisual se prepara para el inicio de un nuevo año que viene cargado de multitud de estrenos. Atrás dejamos un año fatídico en muchos aspectos y que ha dificultado la producción de muchas series de televisión, que tuvieron que modificar sus planes de rodaje y, por tanto, cambiar las fechas de lanzamiento. No obstante, una vez asumidas todas las medidas de seguridad para prevenir contagios por covid-19, han continuado trabajando para preparar con mayor entusiasmo y energía nuevos episodios de nuestras series favoritas y de varios estrenos que llegan para intentar hacerse un hueco en el cada vez más amplio universo de las ficciones televisivas.

Los más seriéfilos tendrán a su disposición un extenso catálogo con producciones de todos los tipos de géneros y para satisfaces las necesidades de todos los gustos. Así pues, el drama, la comedia, el misterio, la acción y el thriller volverán un año más en forma de serie de televisión para regalarnos horas y horas de entretenimiento. Para que permanezcas alerta y no te pierdas nada de todos los estrenos que se avecinan, desde FormulaTV queremos recopilar las series internacionales que, previsiblemente, estarán disponibles a lo largo del próximo 2021.

1 Estrenos de HBO y HBO Max

'Euphoria', 'Gossip Girl' y 'Barry'

La situación desencadenada por la pandemia ha impedido que HBO estrenara en 2020 algunas de sus propuestas más esperadas, como es el caso de 'Euphoria'. Tendremos que esperar hasta el próximo año para disfrutar de la segunda temporada de la ficción protagonizada por Zendaya, aunque en el mes de enero tendremos disponible la segunda parte del especial navideño que los responsables de la serie decidieron realizar para amenizar la espera y como forma de obsequio a sus seguidores. Además, a lo largo de los meses también llegarán nuevas tandas de episodios de 'Succession' y 'Barry', aclamadas y exitosas ficciones que se han hecho un hueco en la plataforma. Asimismo, gracias a HBO Max también tendremos al fin el esperado reencuentro de 'Friends' y el reboot de 'Gossip Girl'.

- 'Euphoria' (Segundo especial – 24 de enero)

- 'The Nevers' (verano)

- 'Industry' (Temporada 2)

- 'Avenue 5' (Temporada 2)

- 'Los Gemstone' (Temporada 2)

- 'Los Espookys' (Temporada 2)

- 'Insecure' (Temporada 5)

- 'Betty' (Temporada 2)

- 'Perry Mason' (Temporada 2)

- 'Gentleman Jack' (Temporada 2)

- 'La amiga estupenda' (Temporada 3)

- 'Euphoria' (Temporada 2)

- 'Succession' (Temporada 3)

- 'Barry' (Temporada 3)

- 'Love Life' (Temporada 2)

- 'Raised by Wolves' (Temporada 2)

- 'The Flight Attendant' (Temporada 2)

- 'Search Party' (Temporada 4)

- 'Tuca & Bertie' (Temporada 2)

- 'Reencuentro de 'Friends' (Estreno)

- 'Reboot de 'Gossip Girl' (Estreno)

2 Estrenos de Netflix

'Lupin', 'Stranger Things' y 'Cobra Kai'

La producción original del Netflix continúa a muy buen ritmo y el próximo año podremos disfrutar de un gran número de estrenos. La creación de producciones propias comenzará con el lanzamiento de 'Lupin' a principios de 2021, estreno al que se sumarán otras ficciones como 'Halston'. Tampoco faltarán las nuevas tandas de episodios de ficciones ya consolidadas como 'Cobra Kai', 'Ozark', 'Grace and Frankie', 'El método Kominsky' o la tan ansiada cuarta temporada de 'Stranger Things', que se retrasa más de lo esperado. Y, a nivel nacional, también contaremos con la llegada de nuevos capítulos de 'La Casa de Papel' y 'Élite', dos de las series originales más exitosas de la plataforma.

- 'Monarca' (Temporada 2 - 1 de enero)

- 'Cobra Kai (Temporada 3 - 1 de enero)

- 'Lupin' (8 de enero)

- '(Des)encanto' (Temporada 3 – 15 de enero)

- 'Firefly Lane' (3 de febrero)

- 'Sombra y hueso' (abril)

- 'Lost in Space' (Temporada 3)

- 'Narcos: México' (Temporada 3)

- 'Stranger Things' (Temporada 4)

- 'La monja guerrera' (Temporada 2)

- 'You' (Temporada 3)

- 'Sex Education' (Temporada 3 )

- 'The Witcher' (Temporada 2)

- 'Ozark' (Temporada 4)

- 'After Life' (Temporada 3)

- 'Muñeca rusa' (Temporada 2)

- 'Locke & Key' (Temporada 2)

- 'Grace and Frankie' (Temporada 7)

- 'Yo nunca' (Temporada 2)

- 'Atípico' (Temporada 4)

- 'El método Kominsky' (Temporada 3)

- 'Dead to Me' (Temporada 3)

- 'Gentefied' (Temporada 2)

- 'Space Force' (Temporada 2)

- 'Bárbaros' (Temporada 2)

- 'Cómo vender drogas online (a toda pastilla)' (Temporada 3)

- 'The Umbrella Academy' (Temporada 3)

- 'Queridos blancos' (Temporada 4)

- 'Virgin River' (Temporada 3)

- 'Emily in Paris' (Temporada 2)

- 'Big Mouth' (Temporada 5)

- 'F Is for Family' (Temporada 5)

- 'Midnight Mass' (Estreno)

- 'Vikings: Valhalla' (Estreno)

- 'Jupiter's Legacy' (Estreno)

- 'Halston' (Estreno)

- 'Human Resources' (Estreno)

- 'The Gilded Age' (Estreno)

- 'Mare of Easttown' (Estreno)

- 'Red Bird Lane' (Estreno)

- 'Circe' (Estreno)

- 'Tokyo Vice' (Estreno)

- 'The Sex Lives of College Girls' (Estreno)

- 'In Treatment' (Estreno)

3 Estrenos Amazon Prime Video

'Hunters' y 'The Boys'

Poco a poco, la plataforma de vídeo bajo demanda creada por Amazon ha ido consolidándose con el lanzamiento de contenido propio y de míticas ficciones que han vuelto a estar a nuestro alcance. De hecho, el 2020 ha estado marcado por las incorporaciones de producciones como 'Aquí no hay quien viva', 'Al salir de clase' y 'Hospital Central', clásicos de la televisión nacional. Asimismo, este año ha destacado por el estreno de producciones originales como 'Hunters', 'Upload' o 'Little Fires Everywhere', por lo que en 2021 continuarán apostando por este tipo de contenidos exclusivos. Además, aunque no se trata de una producción original de la plataforma, gracias a Amazon Prime Video España llegará a nuestro país la tercera temporada de 'American Gods'.

- 'American Gods' (Temporada 3 - 11 de enero)

- 'The Boys' (Temporada 3)

- 'Carnival Row' (Temporada 2)

- 'Undone' (Temporada 2)

- 'Jack Ryan' (Temporada 3)

- 'Goliath' (Temporada 4)

- 'Upload' (Temporada 2)

- 'Hanna' (Temporada 3)

- 'Modern Love' (Temporada 2)

- 'Bosch' (Temporada 7)

- 'The Wilds' (Temporada 2)

- 'Hunters' (Temporada 2)

- 'The Marvelous Mrs. Maisel' (Temporada 4)

- 'The Underground Railroad' (Estreno)

- 'Invincible' (Estreno)

- 'Daisy Jones & The Six' (Estreno)

4 Estrenos Disney+

'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el Soldado de Invierno'

Desde su estreno a finales de 2019 y su llegada a España en 2020, Disney+ ha seguido trabajando para ampliar poco a poco su catálogo con la creación y el desarrollo de ficciones originales. Sin embargo, la oferta aumentará notablemente de cara a los próximos años, cuando aterricen en la plataforma multitud de estrenos. El universo 'Star Wars' será uno de los más beneficiados con la continuación de 'The Mandalorian' y el estreno de nuevas series como 'Ahsoka', 'Rangers of the New Republic', 'Obi-Wan Kenobi' o 'Andor', entre otras. Además, Marvel también pondrá a disposición de los usuarios nuevas ficciones centradas en algunos de sus personajes.

- 'Bruja Escarlata y Visión' (15 enero)

- 'Falcon y el Soldado de Invierno' (19 marzo)

- 'Loki' (mayo)

- 'Marvel's What If...?' (verano)

- 'The Mandalorian' (Temporada 3 – diciembre 2021)

- 'The Book of Boba Fett' (diciembre)

- 'High School Musical: El musical: La serie' (Temporada 2)

- 'Diario de una futura presidenta' (Temporada 2)

- 'Ms. Marvel' (Estreno)

- 'Hawkeye' (Estreno)

- 'The Mysterious Benedict Society' (Estreno)

- 'Star Wars: The Bad Batch' (Estreno)

- 'Star Wars: Visions' (Estreno)

5 Estrenos Apple TV+

'The Morning Show' y 'Dickinson'

Aunque lleva poco tiempo en el mercado, Apple TV+ ha continuado creciendo gracias al estreno de multitud de series originales. Muchas de ellas tendrán una segunda temporada a lo largo de 2021, como son los casos de 'Dickinson' y 'Servant', cuyos nuevos episodios se podrán ver a principios de año. Además, la plataforma sigue apostando por incrementar su catálogo con nuevas producciones entre las que se encuentran 'Foundation', basada en la colección de libros de Isaac Asimov. Asimismo, también está previsto el estreno de 'Masters of the Air', miniserie producida por el cineasta Steven Spielberg, el actor Tom Hanks y Gary Goetzman y que se encuentra ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

- 'Dickinson' (Temporada 2 – 8 de enero)

- 'Servant' (Temporada 2 – 15 de enero)

- 'The Snoopy Show' (5 de febrero)

- 'Para toda la humanidad' (Temporada 2 – 19 febrero)

- 'See' (Temporada 2)

- 'The Morning Show' (Temporada 2)

- 'Truth Be Told' (Temporada 2)

- 'Mythic Quest' (Temporada 2)

- 'Ted Lasso' (Temporada 2)

- 'Central Park' (Temporada 2)

- 'Home Before Dark' (Temporada 2)

- 'Little America' (Temporada 2)

- 'Trying' (Temporada 2)

- 'Foundation' (Estreno)

- 'Masters of the Air' (Estreno)

- 'Slow Horses' (Estreno)

- 'Shantaram' (Estreno)

- 'Severance' (Estreno)

- 'Pachinko' (Estreno)

- 'Extrapolations' (Estreno)

- 'The Afterparty' (Estreno)

- 'Five Days at Memorial' (Estreno)

- 'Hedy Lamarr' (Estreno)

- 'Invasion' (Estreno)

- 'Lisey's Story' (Estreno)

6 Estrenos ABC

'The Rookie' y 'Mixed-ish'

La cadena ABC comienza el año con el estreno de una nueva temporada de 'The Rookie', la producción protagonizada por Nathan Fillion y que narra la vida de John Nolan, el policía novato más mayor del departamento policial de Los Ángeles. También podremos disfrutar con el estreno de una temporada nueva de 'Black-ish' y 'Mixed-ish'. Además, también continuará con otras ficciones como 'Anatomía de Grey', 'Estación 19' o 'The Good Doctor', que regresarán tras el habitual parón de invierno para seguir con sus respectivas temporadas. Igualmente, la segunda semana de enero comenzará la emisión de 'Call Your Mother', protagonizada por . Además, aunque sin fecha exacta, está anunciada la secuela de 'La Ley de Los Ángeles', el mítico y galardonado drama legal que triunfó a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

- 'The Rookie' (Temporada 3 – 3 de enero)

- 'Call Your Mother' (13 de enero)

- 'Mixed-ish (Temporada 2 - 26 de enero)

- Secuela de 'L.A. Law' (Estreno)

7 Estrenos NBC

'Mr. Mayor' y 'Brooklyn Nine-Nine'

El 2021 viene cargado de estrenos para la cadena NBC. Entre los más esperados está la comedia 'Mr. Mayor', que supone la vuelta a televisión del actor Ted Danson. Igualmente, está anunciado el spin-off de 'Superstore', que concluirá en su sexta temporada para dar paso a una nueva serie centrada en los personajes de Cheyenne y Bo. También es muy esperada la octava temporada de 'Brooklyn Nine-Nine', ficción protagonizada por Andy Samberg que ha demorado su estreno para adaptarse a los tiempos que corren con la reescritura de sus guiones. ampoco faltarán nuevas temporadas de otras ficciones consolidadas como 'Chicas buenas' o 'New Amsterdam'.

- 'La extraordinaria playlist de Zoey' (Temporada 2 – 5 de enero)

- 'Mr. Mayor' (7 de enero)

- 'Manifest' (Temporada 3)

- 'New Amsterdam' (Temporada 3)

- 'Brooklyn Nine-Nine' (Temporada 8)

- 'Chicas buenas' (Temporada 4)

- 'The Kenan Show' (Estreno)

- 'Debris' (Estreno)

- 'True Story' (Estreno)

- 'Young Rock' (Estreno)

- 'Bo & Cheyenne' (Estreno)

8 Estrenos CBS y CBS All Access

'Coyote' y 'The Good Fighter'

Para CBS y su plataforma de streaming también pinta un 2021 cargado de estrenos. Entre ambas opciones tendremos multitud de series como 'Clarice', la secuela de "El silencio de los corderos" y que contará con la actriz Rebecca Breeds como su protagonista. También estará disponible 'Coyote', una ficción encabezada por el actor Michael Chiklis y que sigue la historia de Ben Clemens, un antiguo agente de la patrulla fronteriza entre Estados Unidos y México. Además, podremos ver 'The Equalizer', versión de la famosa serie de mediados de los ochenta que estará protagonizada por Queen Latifah, quien encarnará a Robyn McCall, una enigmática mujer, madre soltera de una adolescente y que utiliza sus habilidades y cualidades para ayudar a aquellos que no tienen a dónde acudir. Asimismo, podremos disfrutar de la quinta temporada de 'The Good Fight', spin-off de 'The Good Wife'.

- 'Coyote' (7 de enero)

- 'The Equalizer' (7 de febrero)

- 'Clarice' (11 de febrero)

- 'The Good Fight' (Temporada 5)

- 'Evil' (Temporada 2)

- 'Star Trek: Picard' (Temporada 2)

- 'Star Trek: Discovery' (Temporada 4)

- 'Por qué matan las mujeres' (Temporada 2)

- 'United States of AI' (Estreno)

9 Estrenos FOX

'Prodigal Son' y 'Call Me Kat'

Uno de los estrenos que más expectación genera de FOX es 'Call Me Kat', una comedia producida por el actor Jim Parsons y que tiene a la actriz Mayim Bialik como protagonista. La serie gira en torno a la vida de Kat, una mujer de 39 años que lucha contra los cánones establecidos por la sociedad y por su propia madre para demostrar que es capaz de conseguir todo lo que desea y ser feliz a su manera. Además, a principios de 2021 también contaremos con nuevas temporadas de '9-1-1' y '9-1-1: Lone Star', ficciones basadas en hechos reales que narran el día a día de los profesionales de los servicios de emergencias. Asimismo, FOX continuará apostando por series animadas como demuestra el estreno de 'The Great North', que sigue las aventuras de la familia Tobin, que vive aislada en la naturaleza de un pueblo perdido de Alaska.

- 'Call Me Kat' (3 de enero)

- 'Last Man Standing' (Temporada 9 – 3 de enero)

- 'Prodigal Son' (Temporada 2 – 12 de enero)

- 'The Resident' (Temporada 4 – 12 de enero)

- '9-1-1' (Temporada 4 – 18 de enero)

- '9-1-1: Lone Star' (Temporada 2 - 18 de enero)

- 'The Great North' (14 de febrero)

- 'Duncanville' (Temporada 2)

- 'Housebroken' (Estreno)

10 Estrenos The CW

'The Flash' y 'Walker'

Un año más los superhéroes y la ciencia ficción seguirán siendo los protagonistas de The CW'. De este modo, seguiremos viendo en acción en nuevas temporadas a los personajes de 'Batwoman', 'Supergirl', 'The Flash' y 'Embrujadas (2018)'. A ellos se les une 'Superman & Lois', una nueva serie centrada en el hombre de acero y que nos mostrará una faceta más familiar del superhéroe junto a su querida esposa y su hijos. Asimismo, a esta oferta se les sumará el estreno de 'Walker', nueva versión de 'Walker, Texas Ranger' y que cuenta con Jared Padalecki como sucesor de Chuck Norris.

- 'Batwoman' (Temporada 2– 17 de enero)

- 'All American' (Temporada 3 – 18 de enero)

- 'Nancy Drew' (Temporada 2 – 20 de enero)

- 'Riverdale' (Temporada 5 – 20 de enero)

- 'Legacies' (Temporada 3 – 21 de enero)

- 'Walker' (21 de enero)

- 'Embrujadas' (Temporada 3 – 24 de enero)

- 'Black Lightning' (Temporada 4 – 8 de febrero)

- 'Superman & Lois' (23 de febrero)

- 'The Flash' (Temporada 7 – 23 de febrero)

- 'Legends of Tomorrow' (Temporada 6 )

- 'Supergirl' (Temporada 6)

- 'Kung Fu' (Estreno)

- 'The Republic of Sarah' (Estreno)

11 Estrenos AMC

'Better Call Saul' y 'The Walking Dead'

Los zombis y los escenarios postapocalípticos seguirán protagonizando la programación de AMC de cara al próximo año. La cadena estadounidense estrenará varios episodios extra de la décima temporada de 'The Walking Dead', una de sus series más emblemáticas y que ha visto retrasada su producción por culpa de la pandemia. Además, continuará apostando por este universo basado en los cómics de Robert Kirkman con la continuación de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead' y una nueva tanda de episodios de 'The Walking Dead: World Beyond', que se despedirá de los espectadores. No obstante, tampoco faltará una temporada más de 'Better Call Saul', una de las mejores ficciones y muestra del sello de calidad de AMC.

- 'The Walking Dead' (extra temporada 10 – 28 de febrero)

- 'The Walking Dead: World Beyond' (Temporada 2)

- 'Fear the Walking Dead' (Temporada 6B)

- 'Better Call Saul' (Temporada 6)

- 'Soulmates' (Temporada 2)

12 Estrenos Hulu y FX

'Dickinson' y 'The Handmaid's Tale'

Hulu y FX encabezan el ranking de estrenos con un enorme listado de nuevas producciones que estarán disponibles durante los próximos meses. Entre los más esperados se encuentran la décima temporada de 'American Horror Story', demorada por la crisis sanitaria que vivimos, y su spin-off, titulado 'American Horror Stories' y que mantendrá el formato antológico por episodios. Asimismo, a lo largo de 2021 tendremos una nueva tanda de capítulos de 'The Handmaid's Tale', la aclamada producción encabezada por Elisabeth Moss. Tampoco faltará la tercera temporada de 'Pose'. Destaca también la llegada de 'Nine Perfect Strangers', el drama protagonizada Nicole Kidman y Melissa McCarthy.

- 'Snowfall' (Temporada 4 – 24 de febrero)

- 'The Handmaid's Tale' (Temporada 4)

- 'Ramy' (Temporada 3)

- 'Solar Opposites' (Temporada 2)

- 'Love, Victor' (Temporada 2)

- 'The Great' (Temporada 2)

- 'Shrill' (Temporada 3)

- 'Dollface' (Temporada 2)

- 'Woke' (Temporada 2)

- 'Wu-Tang: An American Saga' (Temporada 2)

- 'Crossing Swords' (Temporada 2)

- 'Atlanta' (Temporada 3)

- 'Breeders' (Temporada 2)

- 'Better Things' (Temporada 5)

- 'Lo que hacemos en las sombras' (Temporada 3)

- 'American Horror Story' (Temporada 10)

- 'American Crime Story' (Temporada 3)

- 'Pose' (Temporada 3)

- 'Mayans MC' (Temporada 3)

- 'American Horror Stories' (Estreno)

- 'Y: The Last Man' (Estreno)

- 'The Old Man' (Estreno)

- 'The Dropout' (Estreno)

- 'Only Murders in the Building' (Estreno)

- 'Nine Perfect Strangers' (Estreno)

- 'Shogun' (Estreno)

- 'Dopesick' (Estreno)

- 'Platform' (Estreno)

- 'Reservation Dogs' (Estreno)