Lola, contra la causante de su crisis con Diego en 'La isla de las tentaciones': "Me jode darte protagonismo"

La noche del jueves 21 de enero, 'La isla de las tentaciones 3' arrancó su emisión en Telecinco, con cinco nuevas parejas protagonistas, además de los solteros que los acompañarían a lo largo de su "aventura". Como ocurría en las anteriores ediciones, los dúos fueron separados en dos villas diferentes antes de conocer a sus tentadores, momento en el que volvieron a reunirse. En medio de las presentaciones, Diego James Lover y Lola protagonizaron un tenso encuentro con Alba, una de las solteras, quien se había beso con Diego en un videoclip, al igual que otra mujer, provocando así el enfado de Lola y la peor ruptura de la pareja.

Alba y Lola, enfrentadas en la primera gala de 'La isla de las tentaciones 3'

Apenas unos segundos con los focos encendidos sobre los solteros fueron suficientes para que tanto Lola como Diego identificaran a Alba entre las tentaciones. "Creo que hay una de mi vídeo", susurró el segundo, a sus compañeros, mientras la primera estuvo atenta a la reacción de su pareja, antes de que Sandra Barneda invitara al cántabro a compartir lo que había descubierto. "Te acabas de enterar de que Diego está aquí", apostó la presentadora, al hablar con la soltera, después de que esta confirmara que había trabajado con el cantante "hace unos meses". "Sí, no tenía ni idea", corroboró Alba, ante una incrédula Lola, que no dudó en manifestar sus dudas, desatando un enfrentamiento entre ambas, cargado de gestos despectivos.

"No tengo la culpa de que te pongas celosa, hija, yo no hice nada", replicó Alba. "No, celosa, no. Me jode darte protagonismo", respondió Lola. "¿Por qué estás tan enfadada?", intervino Barneda, hacia la leonesa, en medio del pique entre ambas mujeres. "Porque mi crisis fue a raíz de ese videoclip", declaró la participante, quien opinaba que "hubo mucho guarrerío" en el videoclip que su pareja había grabado con Alba. "Cuando lo vi, me llevé una sorpresa muy grande y ha sido mi mayor crisis con él", explicó la leonesa, tras lo cual Diego confesó que "me besé" con Alba "y con otra chica que había en el vídeo, y obviamente eso para mi pareja no es agradable".

"Siento que va a ir a saco a por él"

"Por el tema de la letra y demás, implicaba que hubiese esas escenas", argumentó el cántabro, ante lo que su pareja matizó que "me dijo que no iba a llegar a beso, que se iba a insinuar. Pero lo que me encontré fue una bacanal". La situación no mejoró cuando, para sorpresa de Lola, Alba desveló que Diego se habría puesto en contacto con ella tras concluir el trabajo, para contarle lo que había sucedido entre ellos. "Mentira, saca la conversación", replicó el aludido, molesto, quien aclaró ante las cámaras que "lo único de lo que hablé con Alba fueron cosas del videoclip y que si Lola le había hablado desde mi móvil". "Siento que va a ir a saco a por él", confesó Lola, molesta, después de reprochar a Alba su mentira, dado que "yo he visto las conversaciones sin que él lo supiera".