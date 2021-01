Las parejas de 'La isla de las tentaciones' marcan los límites de la "luz de la tentación": "Estamos jodidos"

La noche del jueves 21 de enero, Telecinco estrenó la tercera edición del reality revelación del 2020, 'La isla de las tentaciones', con cinco nuevas parejas participantes: Hugo Pérez y Lara Tronti; Diego James Lover y Lola Mencía; Manu González y Lucía Sánchez; Marina García y Jesús Sánchez; y Claudia Acevedo Bueno y Raúl Ginés Sánchez. Todos ellos fueron recibidos por Sandra Barneda al comienzo de la aventura, tras lo cual fueron inmediatamente separados para dirigirse a sus respectivas villas. Una novedad a la que se sumaba otra muy importante que no tardaron en descubrir: la "luz de la tentación", una alarma que se iluminaría y sonaría en cualquiera de los dos emplazamientos si en el complejo contrario uno de los participantes se saltaba los límites marcados por su pareja.

Los participantes de 'La isla de las tentaciones', en shock al descubrir la "luz de la tentación"

Los primeros en descubrir la novedad fueron los chicos, quienes se reunieron con Barneda en Villa Playa. "Recordad que la confianza es una de las claves para que vuestras relaciones se fortalezcan", recalcó la presentadora, quien planteó la cuestión de "cuál es el límite que no os gustaría que vuestras novias cruzaran". "La afinidad con alguien. Una mirada, una complicidad, ya lleva a lo otro y para mí ahí perdería la confianza", reconoció Jesús, mientras Diego admitió que "si es algo carnal, no lo perdono". Unas palabras con las que estuvo de acuerdo Hugo, dado que "por mucho que me duela, por muchos años que esté jodido, por un beso corto todo".

"Que la vea tonteando, porque Claudia es muy abierta, pero con los chicos mantiene la distancia", declaró Raúl, tras lo cual llegó el turno de Manu, quien apuntó a que un beso sería cruzar el límite, algo que acababan "de marcar ahora mismo", tal y como les indicó Barneda. La presentadora explicó entonces que, por primera vez en el reality, "conoceréis al instante cuando una de vuestras novias cruza ese límite" sin saber cuál sería, para después mostrarles la "luz de la tentación". "Hasta la hoguera, vamos a estar ralladísimos", apostó Hugo, mientras que Raúl señalaba que "estamos jodidos". "Vamos a estar comiéndonos la cabeza", vaticinó por su parte Manuel, antes de que el encuentro concluyera con un mensaje de unidad en el que se decantaban por "pasarlo bien, estar unidos y formar una piña".

"Va a estar sonando todo el rato"

Sandra Barneda muestra a las participantes de 'La isla de las tentaciones' la "luz de la tentación"

"Lo que realmente a mí me preocupa es que tenga afinidad con alguien, que pasa mucho tiempo con ella, que se note el tonteo", manifestó Marina, cuando Barneda realizó la misma pregunta sobre los límites en Villa Montaña. Unas palabras que la participante justificó asegurando que "Jesús es muy complicado para tener complicidad con alguien y, cuando la tiene, es porque le gusta de verdad", tras lo cual Lara apostó por marcar el mismo límite: "tonteos, caricias, afinidad. Si ya sobrepasa todo eso y va a un beso o algo más, ni de broma". "Ni darse un beso, ni acostarse con nadie, ni estar superpendiente con una persona", declaró por su parte Lucía, quien añadió "bailes subidos de tono" a la lista de cosas intolerables.

En cuanto a Claudia, la canaria reconoció que, al contrario que sus compañeras, temía más el "terreno sexual que el hecho de que se enamore de otra chica, porque estoy bastante segura de que me quiere". Lola fue la encargada de cerrar la ronda, momento en el que la leonesa manifestó que "lo que no perdonaría de Diego sería un beso, aunque sea un pico", a lo que sumó "tocar partes que no se deben tocar", como el pecho o el culo. "Va a estar sonando todo el rato", soltó Lara, quien vaticinó que la luz "va ser un agobio, una ralladura de cabeza" con el paso de los días. "Vamos a ir todas pensando que es por nuestro novio", apostaron algunas de las participantes, las cuales esperaban estar "superunidas" a lo largo de la experiencia.