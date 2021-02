Melyssa, muy clara sobre Sandra y Tom en 'El debate de las tentaciones': "Creo que están jugando los dos"

La noche del lunes 2 de febrero, 'El debate de las tentaciones' volvió a contar con la presencia de Melyssa Pinto y Tom Brusse como colaboradores del programa, después de que la semana pasada ambos se reencontraran y provocaran el enfado de Sandra Pica, actual pareja del marroquí, que intervino por videollamada. Una semana después, los tres tenían ocasión de encontrarse cara a cara en plató, en medio de una supuesta crisis entre Brusse y Pica que Melyssa no dudó en cuestionar abiertamente.

Sandra Pica, Melyssa y Tom Brusse durante su encuentro en 'El debate de las tentaciones'

"Es complicado todo esto, por eso siempre digo que quiero dejar el tema zanjado y de lado, porque no es agradable", confesaba Pica, al hablar de la supuesta crisis en su pareja, sobre la que hablaron en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa', en el que tanto Sandra como Tom optan a convertirse en nuevos tronistas. Mientras que la primera se lanzó por iniciativa propia a considerar la propuesta, el segundo lo hizo como "pique" con la barcelonesa, asegurándose así futuras apariciones en el programa de Cuatro. "¿Crees que Tom y Melyssa lo tienen superado?", le planteó a Pica Sandra Barneda. "Con lo que vi el otro día, podría pensar que no. Con los argumentos de él, sí", confesó la invitada, quien aclaró que su llamada una semana antes fue en un momento en el que "estaba estaba al límite y por eso pienso que, a veces, estar callada es lo que debería hacer".

"Espero que lo vayamos arreglar y podamos avanzar", deseó Tom, tras lo cual su pareja reconoció que "nunca hemos llegado a dejar la relación". "Ella nunca me ha fallado, pero yo a ella, sí", declaró Brusse, palabras ante las que intervino Pinto para pedirle que las aclarase. "Esto es una cosa que me molesta. Siempre dice que le fue infiel a ella conmigo, pero vamos a ver, ¿qué es esto?", manifestó la gerundense, molesta, quien recordó que Brusse "salió del reality pidiéndome volver y al final se fue e hizo su camino porque le dije: 'si quieres volver, no vuelves a pisar un plató de televisión'". "¿Tengo cara de tonta o qué pasa?", replicó Melyssa, enfadada, provocando que Tom defendiera que, en el programa, "estaba con Sandra". "Entraste conmigo", le recordó Pinto, con rotundidad, a quien Barneda preguntó si "crees que Tom te dejó por Sandra o por la tele". "Por la tele", respondió la aludida, sin vacilar.

"Provocan esto para salir en televisión"

"Yo no quería seguir formando shows y tú, sí. Creo que ella también quería, igual que tú, y te fuiste con ella", confesó Pinto, acusación ante la que Sandra declaró que "lo único que quiero es vivir tranquila y dejar este tema ya". "Yo, cuando estaba mal realmente y no podía con la situación televisiva, desaparecí. Y tú, cada vez que vienes, dices lo mismo, pero sigues viniendo. Quizás deberías recuperarte para luego volver", lanzó Meyssa, para después apostar a que "creo que están jugando los dos, provocando este tipo de situaciones para meterme a mí en este trío y salir cada semana en televisión".

La invitada, además, manifestó sentirse "molesta por el tema", dado que los había visto "en televisión contando lo que ha pasado con su relación y pensé: 'esto es un cachondeo. ¿Me ha pedido perdón de verdad o no?¿Quiere llevarse bien conmigo o no?'". "Con lo mal que lo he pasado, no vengo con premeditación o alevosía para provocar esto", defendió Pica, sin convencer a Melyssa, tras lo cual protestó por las mofas de los colaboradores sobre sus disputas con Brusse. "Yo no le voy a dar consejos, porque ella no tuvo empatía conmigo en su día, yo no la pienso tener a día de hoy", declaró Pinto, cuando Barneda la invitó a darle algún consejo para llevar bien su relación con Tom.