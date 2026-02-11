FormulaTV
Audiencias La Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026 se reparte la noche con 'Renacer'

COMUNICADO OFICIAL

Luna Ki explica su retirada del Benidorm Fest 2026: "Detrás de la artista hay una persona sensible"

La agencia de representación de la artista ha lanzado un comunicado para detallar lo sucedido en la primera Semifinal.

Luna Ki explica su retirada del Benidorm Fest 2026: "Detrás de la artista hay una persona sensible"
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 11 Febrero 2026 17:02 (hace 40 minutos)

Uno de los momentos más esperados de la primera gala del Benidorm Fest 2026 era sin duda la actuación de Luna Ki, que iba a suponer el final de un arco que arrancó en la primera edición, cuando la barcelonesa abandonó el certamen por no poder emplear autotune. Cuatro años después, ha podido subirse al escenario del evento de RTVE para defender 'Bomba de amor', pero antes de que se conocieran los resultados de la Semifinal se desveló en directo que la joven había tenido que retirarse.

"Como nos gusta la transparencia absoluta aquí en el Benidorm Fest y estamos en riguroso directo, tengo que anunciaros una cosa y es que Luna Ki se ha retirado. Ahora mismo no la encontraremos aquí en esta green room, porque se encuentra indispuesta, así que la deseamos una pronta recuperación", explicaba Inés Hernand en plena retransmisión. Y un día después, ha sido la propia artista, a través de su agencia, la que ha explicado qué sucedió durante la gala.

Luna Ki en la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026
Luna Ki en la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

Comunicado oficial

Glass Agencia ha publicado en sus redes sociales un escrito en nombre de Luna Ki, el cual ha sido compartido por la propia cantante, que detalla lo acontecido en la noche del martes 10 de febrero: "Queremos aclarar que Luna tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones".

"La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público. Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo. Por ello, pedimos a los medios de comunicación y a los usuarios en redes sociales responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados", añade.

Luna Ki interpreta &#39;Bomba de amor&#39; en el Benidorm Fest 2026
Luna Ki interpreta 'Bomba de amor' en el Benidorm Fest 2026

"Queremos agradecer profundamente a RTVE, y de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, por su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo ante esta situación", apunta el texto, que concluye explicando el actual estado de la catalana: "Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos. Gracias también a quienes envían mensajes de cariño sabiendo ver a la persona detrás del personaje".

