Luna Ki se ausenta en plena semifinal del Benidorm Fest 2026: "Se ha retirado porque se encuentra indispuesta"

Por Beatriz Prieto | |

Después de meses de preparación, el Benidorm Fest 2026 celebró su esperada primera semifinal la noche del martes 10 de febrero, con una primera tanda de concursantes demostrando su talento sobre el escenario. Entre ellos, se encontraba Luna Ki quien, de forma inesperada, desapareció en plena gala, como anunció la propia Inés Hernand.

La presentadora fue la encargada de comunicar la inesperada ausencia de la concursante una vez concluyeron todas las actuaciones, cuando Jesús Vázquez y Javier Ambrossi le dieron paso tras charlar con el jurado, con el fin de conocer el ambiente en la green room. "Como nos gusta la transparencia absoluta aquí en el Benidorm Fest y estamos en riguroso directo, tengo que anunciaros una cosa y es que Luna Ki se ha retirado", trasladó Hernand.

Luna Ki se ausenta de la green room durante la semifinal del Benidorm Fest 2026

"Ahora mismo no la encontraremos aquí en esta green room, porque se encuentra indispuesta, así que la deseamos una pronta recuperación", añadió la presentadora, quien envió a Luna "todo nuestro cariño y el abrazo del público". Este, de hecho, aplaudió entonces como muestra de apoyo a la barcelonesa, quien había actuado en tercer lugar con su tema "Bomba de amor".

Luna Ki durante su actuación en el Benidorm Fest 2026

Segunda "ausencia"

La repentina ausencia de la artista generó múltiples comentarios, hasta el punto de que, antes de la votación del jurado,: "Me piden que recuerde que Luna Ki se ha ausentado del auditorio, pero que está bien, porque está escribiendo mucha gente preguntando qué ha pasado.".

Ante la inesperada ausencia de Luna Ki en lo que quedaba de gala, fueron muchos los que recordaron que, en cierto modo, esta no sería la primera vez: en 2022, la barcelonesa se retiró del festival a solo tres días de debutar sobre el escenario, con el argumento de que no podría utilizar autotune para cantar su tema "Voy a morir". Una circunstancia muy distinta a la actual, dado que Luna se retiró después de una actuación que, por desgracia, no convenció lo suficiente a público y jurado como para que pasara a la final.