Kitai desvela el motivo tras el fallo técnico de su actuación en la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

Por Beatriz Prieto |

La madrugada del miércoles 11 de febrero, Televisión Española acogió la rueda de prensa con los seis primeros finalistas del Benidorm Fest 2026, tras concluir la semifinal 1, en la que Luna Ki, Greg Taro y el dúo Dora & Marlon Collins tuvieron que despedirse de la experiencia al quedarse fuera de la final. En dicha cita con la prensa, los artistas tuvieron ocasión de compartir sus primeras impresiones y, en el caso del grupo Kitai, aclarar qué era lo que había ocurrido durante su actuación.

Los primeros en sentarse con María Eizaguirre fueron Tony Grox & Lucycalys, quienes confesaron que "no nos lo creemos". "Lo he disfrutado como nunca, espero haber transmitido eso. Ha sido todo tan bonito, tan precioso, la gente... muchas gracias, de verdad. Brutal", declaró Lucycalys, mientras que su compañero destacó el hecho de que "la energía del público se ha notado increíble". "Me he sentido muy orgullosa de mí misma. Es increíble haber llegado hasta aquí en tan poquito tiempo", añadía la joven artista, al igual que Tony, quien se mostró "superagradecido por la oportunidad de formar parte de este festival".

Izan Llunas, Kitai y Mikel Herzog Jr. en la rueda de prensa de la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

"Me he sentido súper bien, porque suelo tocar mis canciones en directo. Ha sido como una más y con Lucía ha sido más fácil", declaró Tony, al abordar su "salto" desde su faceta como productor. "Le diría a todos los productores y productoras que se animen a trabajar en sus proyectos y que confíen en su visión. Si les llena el corazón, que lo hagan", recomendó el artista. Izan Llunas fue el siguiente en llegar a la rueda de prensa, donde admitió con respecto a los nervios que "la verdad que me intento controlar, pero es verdad que es un escenario gigante y entran esos nervios puntuales". "Es una canción vocalmente bastante difícil. La verdad que se ha ensayado bastante y creo que ha salido bastante bien", añadió el cantante sobre su tema, '¿Qué vas a hacer?'.

"He visto la cámara rota"

Kenya sujetando una cámara durante su actuación en la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

: en lugar de ver la imagen que Kenya Saiz enfocaba de sí misma, se veían planos de la vocalista con la cámara en la mano. "He visto la cámara rota y he dicho: 'amiga, hay que pagarla'", bromeó la cantante, que apuntó a que "ha sido una casualidad". ". No ha pasado nunca en todos los ensayos y esta vez ha pasado", desveló la artista, motivo por el que la cadena había tenido que recurrir a otros planos y renunciar al efecto de la cámara en pleno directo.

"Estamos acostumbrados a tener mucha gente delante, dándolo todo. Nos hemos sentido como en casa y has sido muy natural para nosotros", manifestaba el grupo, sobre la experiencia, en la que "haber llegado hasta aquí era un sueño, la aventura. Vivir esta experiencia así es una pasada". Asimismo, Kitai dejó claras sus intenciones de cara a la final: "Siempre intentamos sorprender con cualquier cosa. Estar en la final es una buena locura, pero estad atentos, porque igual hay algo". En cuanto a Kenneth, el gallego confesó sentir "alivio" tras superar la primera semifinal: "Estoy cumpliendo un sueño estando aquí, eso ya es ganar. No tengo palabras".

"Me ha servido como terapia"

"Estoy muy emocionado, muy contento. Lo he disfrutado mucho, he estado muy emocionado durante la actuación porque como solo lo hemos hecho dos veces, para mí está siendo muy especial y encima poder hacerlo otra vez, para mí es mágico", compartió por su parte Mikel Herzog Jr.. El cantante reconoció que su canción, 'Mi mitad', "representa mucho para mí, es el principio de algo y lo hemos hecho con mi equipito, con mucho cariño y mucho mimo, desde lo más profundo y sincero de nuestro corazón". "Me ha servido muchísimo como terapia y de desahogo. Y hacerlo en directo lo multiplica todo por mil", añadió el artista.

Julia Medina, María León, Kenneth y Tony Grox & Lucycalys en la rueda de prensa de la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

"Nos encargaremos de convencer al jurado"

María León y Julia Medina se mostraron "muy agradecidas" y "muy contentas" con su trabajo. "Qué orgullo poder estar en un show tan guay como este. Y al lado de Julia, no podía salir mal", aseguró la primera, mientras que la segunda se mostró "emocionadísima" por estar en "un show de primer nivel, nunca he estado en algo así y para mí es una suerte. Y pasar a la final ya ni te cuento". "Nos ha emocionado muchísimo que el público nos haya votado, porque al final las canciones son de la gente y si han considerado que tiene que estar en la final, nosotras estamos contentísimas", manifestó el dúo.

"Ya nos encargaremos de convencer al jurado en la final", añadieron las artistas, dado que había recibido el apoyo de los votos del público pero no de los jueces. "La gente empieza a ver el Benidorm Fest en otros lugares. Creo que necesita ese prestigio internacional, porque es un show increíble", declaró además León, quien había "estado en muchos realities y es de lo mejor que he visto". Asimismo, el dúo pudo explicar el motivo detrás del color de sus trajes: "Teníamos claro que tenían que ser dos colores distintos pero que se combinasen entre ellos. Teníamos algunas propuestas como blanco y negro, verde y rosa, pero dorado y plateado era lo que más luz tenía".