Primeras declaraciones de los finalistas del Benidorm Fest 2026 de la Primera Semifinal

Héctor Alabadí |

La Primera Semifinal del Benidorm Fest ya se ha celebrado y tenemos a los seis finalistas que estarán en la Gran Final de la edición y que, por tanto, optan a convertirse quien gane. Tony Grox & Lucycalys con 'T amaré', Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?', Kitai con 'El Amor te da miedo', Mikel Herzog Jr. con 'Mi mitad', con 'Los ojos no mienten' y María León ft. Julia Medina con 'Las damas y el vagabundo' han sido los clasificados, mientras que los que se quedan en el camino son Luna Ki con 'Bomba de amor'; Greg Taro con 'Velita'; y el dúo Dora Postigo & Marlon Collins con Rakata'.

Tras la gala, que fue seguida por el 11,1% de la audiencia y 850.000 espectadores, tuvo lugar la rueda de prensa que FormulaTV estuvo retransmitiendo en directo. Allí, pudimos hablar brevemente con cuatro de ellos: izan, Mikel, María y Julia. Ellas dos han sufrido hasta el último momento al no tener el voto del jurado, aunque aseguran que es muy "emocionante" pasar a la final. Por su parte, Izan dice que sigue en shock y que está cumpliendo un sueño. Tiene claro que "hay que darlo todo, para el sábado. No me voy a dejar nada. Voy a estar mejor aún, voy a seguir dándolo todo y sobre todo con una sonrisa en la cara".

Mikel Herzog Jt. también está "muy contento" y que solo ha podido hablar muy poquito con la familia porque "estamos todos todavía a flor de piel". "He hecho muchas cosas, mucho escenario, pero esto es muy especial y me impone mucho porque es una situación muy vulnerable el cantar un tema así, nos reconoce. Además, tiene claro que hay cosas que mejorar de cara a la final: "Intentar controlar la emoción, que es algo que me cuesta mucho. Sé que la actuación no ha sido perfecta, pero quiero dejarme fluir. Hay imperfecciones porque hay emoción".