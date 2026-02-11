FormulaTV
Conectar
ÚLTIMA HORA Estos son los 6 clasificados de la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

¡A LA FINAL!

Benidorm Fest 2026: Estos son los 6 clasificados de la Semifinal 1

La primera gala de la quinta edición del festival deja atrás a tres artistas.

Benidorm Fest 2026: Estos son los 6 clasificados de la Semifinal 1
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 11 Febrero 2026 00:55 (hace 6 horas) | Última actualización: Miércoles 11 Febrero 2026 01:39 (hace 5 horas)

Programa relacionado

Benidorm Fest

Benidorm Fest

Benidorm Fest

2022 - Act

España

Concursos Entretenimiento

8,1

Popularidad: #33 de 2.165

  • 10

  • 4

Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 4 fotos

La actuación de Kenneth en el Benidorm Fest 2026 Kenneth, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Mikel Herzog Jr. en el Benidorm Fest 2026 Mikel Herzog Jr., en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Tony Grox & Lucycalys en el Benidorm Fest 2026 Tony Grox & Lucycalys, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Dora & Marlon Collins en el Benidorm Fest 2026 Dora & Marlon Collins, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Izan Llunas en el Benidorm Fest 2026 Izan Llunas, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Greg Taro en el Benidorm Fest 2026 Greg Taro, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Luna Ki en el Benidorm Fest 2026 Luna Ki, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de María León y Julia Medina en el Benidorm Fest 2026 María León y Julia Medina en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Kitai en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 Kitai, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026

La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus primeros finalistas. Tras una noche cargada de espectáculo, nervios y propuestas muy distintas entre sí, el público y el jurado han elegido de entre las 9 propuestas de la primera semifinal a los seis artistas que actuarán en la gala del sábado 14 de febrero.

Entre actuaciones que ya se perfilan como favoritas y alguna que otra sorpresa inesperada, la gala ha marcado el nivel competitivo de un festival que cada año sube el listón. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand han sido los encargados de anunciar por separado a los clasificados del jurado, a los clasificados del público y posteriormente a los clasificados finales.

Kenneth canta &#39;Los ojos no mientes&#39; en la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026
Kenneth canta 'Los ojos no mientes' en la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026
Vídeos FormulaTV

Ambas votaciones coincidieron en apostar por Kenneth, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS, mientras que Dora & Marlon Collins recibieron el apoyo del jurado y María León ft. Julia Medina, el del público. Por ese motivo, poco sorprendía que, a continuación, los cinco primeros lograran clasificarse para la cita del sábado 14 de febrero, mientras que el dúo de León y Medina se sumaba a ellos como sextas finalistas.

Los clasificados del jurado:

  • Dora & Marlon Collins – 'Rakata'
  • Mikel Herzog Jr. – 'Mi Mitad'
  • KITAI – 'El Amor Te Da Miedo'
  • Tony Grox & LUCYCALYS – 'T AMARÉ'
  • Izan Llunas – '¿Qué vas a hacer?'
  • Kenneth – 'Los Ojos No Mienten'

Los clasificados del público:

  • Izan Llunas – '¿Qué vas a hacer?'
  • Kenneth – 'Los Ojos No Mienten'
  • María León ft. Julia Medina – 'Las Damas y el Vagabundo'
  • Mikel Herzog Jr. – 'Mi Mitad'
  • KITAI – 'El Amor Te Da Miedo'
  • Tony Grox & LUCYCALYS – 'T AMARÉ'

Los clasificados definitivos:

  • Tony Grox & LUCYCALYS – 'T AMARÉ'
  • Izan Llunas – '¿Qué vas a hacer?'
  • KITAI – 'El Amor Te Da Miedo'
  • Mikel Herzog Jr. – 'Mi Mitad'
  • Kenneth – 'Los Ojos No Mienten'
  • María León ft. Julia Medina – 'Las Damas y el Vagabundo'

En el lado opuesto de la moneda, eran tres las propuestas que se quedaban fuera de la competición por falta de apoyo en comparación con sus compañeros: Luna Ki, quien tuvo que abandonar las instalaciones "porque se encuentra indispuesta" tras su actuación, con 'Bomba de amor'; Greg Taro y su 'Velita'; y el dúo Dora & Marlon Collins con su curiosa Rakata', la cual sí agradó al jurado, como evidenció su votación.

Dora & Marlon Collins en la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026
Dora & Marlon Collins en la semifinal 1 del Benidorm Fest 2026

Los próximos concursantes

El Benidorm Fest 2026 incorpora así a sus primeros seis finalistas, que competirán el sábado 14 de febrero con las otras seis propuestas que consigan el pase en la segunda semifinal, que se celebrará el jueves 12. Por entonces, Asha será el primero en actuar al ritmo de 'Turista', seguido por Ku Minerva y 'No volveré a llorar', Funambulista al ritmo de 'Sobran gilipo**as', Dani J interpretando 'Bailándote', The quinquis y 'Tú no me quieres', Atyat y su canción 'Dopamina', Rosalinda Galán y 'Mataora', Mayo y 'Tócame', mientras que Miranda! & bailamamá pondrán el punto final con su 'Despierto amándote'.

Ver todos los comentarios (8)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas