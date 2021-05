Desde que Rocío Carrasco ha dado su versión en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ciertos periodistas han visto resentida su credibilidad y una de las afectadas ha sido Lydia Lozano. La colaboradora de 'Sálvame' ha recibido muchas críticas por no haber contrastado correctamente la información que le daba en su día Antonio David Flores. No obstante, parece que la periodista sigue algo reticente a comprobar las noticias que llegan a sus oídos. Y es que Lydia Lozano ha sembrado el caos en 'Sálvame' al anunciar repentinamente que José María Manzanares, el torero, había muerto.

Lydia Lozano

La bomba de Lydia Lozano ha dejado desconcertados a todos sus compañeros, sobre todo a Kiko Matamoros, ya que el colaborador guarda una relación muy estrecha con la familia del torero. "Pero si José María Manzanares murió en 2014", le recriminaban. "La noticia ha saltado por Google y una persona me ha dicho: 'Lydia, fíjate'", explicaba ella mostrándose nerviosa.

El quid de la cuestión es que José María Manzanares padre murió en 2014, pero su hijo llamado José María Dols Samper aunque también conocido como José María Manzanares hijo siguió los pasos de su padre y también se dedica al mundo del ruedo. De ahí surgió la confusión de Lydia Lozano. "Hay que contrastar antes de dar la noticia en directo", le decía Rafa Mora. "Hay que tener más rigor", explicaba también Kiko Matamoros tras haberse calmado un poco.

Quitando hierro al asunto

Con el objetivo de apaciguar los ánimos en el plató de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez ha entrado anunciando: "Tengo que daros una noticia. Ha muerto José María Manzanares... hace 7 años", decía el presentador del programa. "No te lo tomes así, hay mucha gente que está muerta y yo no me acuerdo. Ha sido un lapsus", añadía Jorge Javier Vázquez.