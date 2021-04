La televisión muchas veces hace las funciones de videoteca, un gran archivo que permite recordar momentos que adquieren gran valor con el paso del tiempo. Es necesario remontarse hasta 2011 para encontrar el último encontronazo retransmitido que hubo entre Rocío Carrasco y Lydia Lozano. La colaboradora se encontraba exponiendo unos hechos en 'Sálvame', cuando la hija de Rocío Jurado cogió el teléfono para pedirle explicaciones.

Lydia Lozano en 2011

Lozano narraba cómo se fraguó un presunto pacto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores en relación a la custodia de sus hijos. La periodista aseguraba que se trataba de algo que "nadie tenía que saber" y fue entonces cuando entró la llamada. Nerviosa e indignada, la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' iniciaba un tenso encontronazo, mientras aseguraba que Lydia mentía: "¡Que me diga qué es lo que yo he pactado!". Ante la respuesta que escuchó, no dudó en sentenciar que qué era lo que hacía "trabajando ahí y hablando de cosas" que no tiene "ni idea".

Consiente de lo que podría llegar a ocurrir, Lozano terminó por retractarse con un rostro cabizbajo, haciendo caso a los consejos del resto de colaboradores. No obstante, la trifulca no terminó en ese instante, pues comenzaron a aflorar más asuntos del pasado. En este caso, la conversación cambió su rumbo y se dirigió hacia una demanda que se mantenía vigente.

Fidel Albiac se querelló con la periodista, quien llegó a afirmar que "la amenazó en televisión: "Cuando llegó al juicio dijo que fue un tema que sucedió de repente y que no estaba en la escaleta. Además, contó que se vio incitada por el conductor del programa", sentenció Rocío Carrasco.

Siguieron los órdagos

La discusión iba en aumento según pasaban los minutos y Carrasco quiso pararle los pies con una amenaza: "De momento, tienes la suya, pero conmigo vas a tener unas cuantas", sentenció en alusión a una posibilidad de demandarla de nuevo. Los gestos de incomprensión se reflejaban en el rostro de Lydia Lozano, sin entender la razón por la que le acaba de pedir que se retractase.