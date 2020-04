Mila Ximénez se derrumba: "Estoy conviviendo con un alien y me estoy metiendo en un bucle de tristeza"

En el programa de 'Sálvame', estuvieron debatiendo si Mila Ximénez era elitista, soberbia o egocéntrica. Kiko Hernández quiso entrar en directo vía vídeollamada para defender a su amiga y decir que "no es clasista, se junta con toda la chusma", algo que emocionó a la protagonista el cuestión, que mientras se secaba las lágrimas comentaba que le echa mucho de menos: "No lo sabía hasta que le he visto".

Mila Ximénez, derrumbada en 'Sálvame'

Hernández añadía, dirigiéndose a su compañera: "Te quiero y para mí eres la persona más importante que está en el programa. Seguramente, si no te conociera o no te quisiera diría: 'Sí, lo que me muestra en el programa es que es soberbia, elitista, clasista...'. Pero solo hay que rascar un poquito y conocerte para saber que no eres todo eso". Además, el colaborador quiso descubrir que su compañera "es un personaje que te has creado, y que funciona muy bien, y cuando termina 'Sálvame' a las 8 o a las 9 eres una persona totalmente distinta.

Cada vez más, Mila mostraba estar muy emocionada y sensible, por lo que Jorge Javier Vázquez le preguntó si estaba "blandita hoy". Ella contestó que lleva así semanas y explicó: "Estoy conviviendo con un alien y yo pensaba que no me iba a derrumbar, pero he visto a Kiko y se me ha ido toda la fortaleza que tenía. Cada vez estoy más bajita y me estoy metiendo en un bucle de tristeza. No está siendo nada fácil".

"No tengo narices de salir"

La colaboradora contó que estar encerrada le está afectando el los horarios: "Me he olvidado que tenía que hacer una sección. Me he metido en la cama a las 3, me he despertado a las 6 completamente despistada porque no sabía lo que tenía que hacer". A continuación, aseguró que el confinamiento "está siendo muy difícil" y que echa mucho de menos hacer cosas que antes eran normales y ahora son imposibles. Incluso llegó a confesar que no tiene "narices de salir": "Tengo muchísimo miedo de que me pase algo. Yo me muero si me pasa algo sabiendo que Alba está fuera y mi familia también".