El equipo médico de 'Supervivientes' decide que Manuel Cortés debe abandonar el programa

Por Franc Recio Martínez |

Tras casi tres meses de aventura, Manuel Cortés Bollo debe abandonar Honduras. Así lo ha decidido el equipo médico de 'Supervivientes', después de que el pasado domingo el concursante se empezase a encontrar mal y haya estado toda la semana aislado de sus compañeros y en observación. Aunque ya se había comentado la posibilidad de que tuviese que dejar la isla, el anuncio decisivo se ha confirmado durante la emisión del debate del reality de este domingo 28 de mayo.

Manuel Cortés en 'Supervivientes'

El hijo de Raquel Bollo empezó a notar un fuerte dolor abdominal la semana pasada y fue apartado del resto de concursantes. Durante esta semana, se le han realizado diferentes pruebas, que, finalmente, han evidenciado su delicado estado y. En la entrega de esta semana de ' Supervivientes: Conexión Honduras ', Ion Aramendi ha podido preguntar al joven cómo ha evolucionado, pero su respuesta ha dejado claro que no se encuentra en forma:

Pocos minutos después y con Raquel Bollo en plató, el presentador vasco le comunicaba la decisión del programa tras la realización de los diagnósticos médicos pertinentes en los últimos días: "Viendo los resultados de y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura", le expresaba ante la cara de desolación del participante, que volverá a España mientras que su hermana, Alma Bollo, permanece en Honduras.

Desolado

Al conocer el anuncio, Manuel Cortés no ha podido disimular su decepción: "Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo". "Me da mucha pena. Tenía el sueño de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, pero es imposible", comentaba antes de despedir la conexión.