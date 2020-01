El reencuentro de La Zowi y Broncano en 'La resistencia': "Sigo sin tener un río favorito"

La Zowi y David Broncano se reencontraron en el plató de 'La resistencia' un año después de la que, probablemente, fuese la entrevista más controvertida del late night. Sí, aquella en la que el presentador le preguntó acerca de sus ríos favoritos y la comodidad brilló por ausencia. El 16 de enero, la cantante de trap volvió para presentar su nueva mixtape, "Élite", y lo cierto es que la conversación fue de lo más agradable.

"El año pasado se lió", arrancó Broncano. "Nos lo pasamos teta y luego parecía que había habido tensión", reconoció la artista hipano-francesa, que no acababa de entender por qué se formó tal revuelo entonces: "Yo no sé por qué esa entrevista era especialmente incómoda. ¿No te había pasado con otra persona?". "Alguna polemiquilla, pero es que con esta se lió la de dios, que fuimos TT mundial tú y yo, como si hubiésemos montado un grupo", bromeó el presentador para después recordar el principal motivo de la polémica: "Te pregunté por ríos". Ella respondió: "Pues sigo igual de ignorante que hace un año, sin río favorito".

¿Sabéis la escena de las tarjetas en American Psycho? Pues @lazowi69 se mea en todos ellos. #LaResistencia pic.twitter.com/fUhxLthQOm — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 16, 2020

La conversación fluyó con buen humor hasta el punto de que La Zowi invitó al humorista a irse de fiesta con ella y su equipo esa misma noche. Para eso le entregó una tarjeta con su nombre de lo más original, en la que podía leerse la palabra "puta" por detrás. "Algo me dice que esa fiesta no se emitiría en La 2", ironizó Broncano al conocer la discoteca en cuestión.

¿Borges o culos?

No faltaron tampoco las típicas preguntas sobre el sexo y el dinero. "¿Tú te acuerdas de todas las relaciones que has tenido en el último mes?", preguntó la invitada. "En 30 días más o menos me acuerdo", replicó Broncano, abriendo la puerta al zasca: "En plan 'guau, he follado, y ya te acuerdas todo el mes, ¿no?", dijo la cantante provocando las risas del público.

La Zowi no rehuyó la pregunta y confesó que su media era de "una vez al día". "Eso es como la cerveza o el vino pero esta última semana no he cumplido. Estoy pensando que hay cosas más allá del sexo", reflexionó. Entonces Broncano quiso saber más: "¿Has leído más a Borges o has comido más culos?". La artista no quiso responder, a medias: "Si no lo desvelo ya sabéis cuál es la respuesta... Pero me da vergüencilla decirlo".