Por Adrián López Carcelén |

Se acabó la decoración en TVE. 'DecoMasters' ha llegado a su final con Mar Flores y Carlo Costanzia Jr como ganadores. El formato se mudó de la noche de los lunes al martes 31 de marzo y vivió una de las entregas más intensas de la temporada. Además del primer puesto, madre e hijo se alzaron con 50.000€ de premio que donaron a la Fundación Raíces de Carlos Maldonado.

La noche comenzaba con el ya habitual mini reto. Isa Pantoja y Asraf Beno, Raquel Meroño y Belén López y Mar y Carlo tuvieron que vestir la mejor mesa usando una imaginación que hizo ganadoras a las actrices, que pudieron elegir qué estancia decorar en la siguiente prueba. Ya en Toledo, el lugar donde se encontraba el palacete a reformar durante el primer desafío, los decoradores contaron con 2.500€ de presupuesto para impresionar al jurado. Una vez finalizado el tiempo, y sin haber podido acabar su proyecto, Isa y Asraf fueron expulsados a las puertas de la prueba final.

Isa Pantoja y Asraf Beno fueron los terceros clasificados de 'DecoMasters'

La prueba definitiva

Durante la última prueba, los concursantes decoraron dos salones con terraza de la casa de Mariola Orellana y Antonio Carmona. Mar y Carlo contaron con treinta minutos de asesoramiento de Lorenzo Castillo por haber sido los mejores en el reto anterior. Durante el tiempo de trabajo, madre e hijo protagonizaron emotivos momentos y demostraron una complicidad que se manifestó en el buen resultado del proyecto. "En estas diez semanas hemos hablado más que en toda nuestra vida (...). Yo ya me llevo mi premio. Me llevo un regalo que se me quedará en el corazón, no en una vitrina", confesó Mar.

Belén López y Raquel Meroño quedaron en segunda posición en 'DecoMasters'

Sus contrincantes, Raquel y Belén, usaron su buen humor para afrontar el gran reto que tenían por delante. Al escoger la estancia más grande, tuvieron que pensar muy bien la distribución de los espacios, algo clave si querían ganarse el favor del jurado. "", les dijeron los jueces.

Llegado el momento de la decisión final, el jurado alzó la voz y proclamó a los ganadores de la primera edición de 'DecoMasters': "La pareja ganadora de la primera edición de 'DecoMasters' es la formada por Mar y Carlo". Madre e hijo se abrazaron y emocionaron, derrochando una felicidad absoluta que se demostró en palabras. Carlo dedicó el triunfo a su madre "porque sin ella nada de esto hubiera sido posible". "Hemos llegado juntos y nos hemos demostrado que siempre superamos todo (...). Le veo y me desmayo, es que es luz", dijo la modelo sobre su hijo.